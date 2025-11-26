Francesca Barra, la rivelazione dopo la gravidanza: “Ho la diastasi dei retti addominali e due ernie”

Francesca Barra si mostra senza filtri e racconta la verità sul corpo dopo la gravidanza: il confronto con altre celebri testimonianze.

Dopo aver affrontato il delicato tema dell’odio online, negli ultimi giorni, Francesca Barra ha scelto di raccontare senza maschere una condizione fisica che accomuna moltissime donne, ma che raramente trova spazio nel dibattito pubblico. Tra domande dei follower, ironia disarmante e testimonianze dal forte impatto, la giornalista ha portato l’attenzione su un aspetto spesso taciuto della maternità. E la sua rivelazione ha aperto un dialogo che coinvolge altre note protagoniste dello spettacolo.

Il racconto di Francesca Barra

Tutto nasce quando i follower chiedono a Francesca Barra quale sia la sua routine di allenamento. Lei risponde senza filtri, con una sincerità che sorprende: “Gyrotonic una volta a settimana, cyclette lenta mentre leggo i giornali o faccio una telefonata. Alzo i piatti e abbasso i piatti”.

Una risposta che fa sorridere ma che soprattutto smonta l’idea di una perfezione fisica irraggiungibile. Poi arriva la parte più importante: “Ho la diastasi dei retti addominali, due ernie – dorsale e cervicale. Mi piace mangiare. Ho la casa piena di scatole… porto fuori i cani. E prendo in braccio Atena che pesa 17 chili”.

Un elenco quotidiano che mostra come la maternità, la vita vera, i ritmi familiari possano incidere profondamente sul corpo. La diastasi addominale, in particolare, è una condizione che molte donne sperimentano dopo la gravidanza, ma che oggi non è più un tabù.

Il confronto con le altre testimonianze

Le parole di Francesca Barra trovano eco in quelle di altre figure note. Martina Colombari, nelle sue Stories, ha mostrato con un video quanto sia visibile la separazione muscolare: “È che mi è rimasta una diastasi addominale… significa che c’è un buco qui in mezzo, c’entra una mano, le dita”.

Costanza Caracciolo, invece, ha raccontato di aver valutato la chirurgia, ottenendo però miglioramenti grazie a un percorso mirato di esercizi specifici. E Noemi Bocchi ha ammesso: “Ho scoperto di averla grazie ai gruppi Facebook in cui ci sono donne che… danno coraggio ad altre donne”.

Donne dello spettacolo, tra cui anche la stessa Barra, che scelgono di mostrarsi senza barriere, normalizzando una condizione comune ma tenuta nascosta e che rappresenta un cambio di paradigma nella narrazione dei corpi femminili.