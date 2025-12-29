Durante l’ultima puntata dell’anno di Domenica In, un botta e risposta tra Mara Venier e Teo Mammucari: cosa è successo.

Mentre Francesca Pascale lancia una bomba contro Paola Turci, “scintille” anche nello studio di Domenica In, dove Mara Venier e Teo Mammucari sono stati protagonisti di un curioso scambio che ha animato l’ultima puntata dell’anno su Rai 1. Tutto è partito dall’oroscopo di Paolo Fox per il 2026, letto in studio ai vari ospiti presenti, tra cui proprio il conduttore, che ha risposto con una frase inaspettata alla domanda di zia Mara.

Scintille tra Mara Venier e Teo Mammucari: cosa è successo in diretta

Durante la lettura delle previsioni astrologiche, Mara Venier ha chiesto a Teo Mammucari cosa si aspettasse per i prossimi dodici mesi. La risposta del comico ha subito attirato l’attenzione: “Mi piacerebbe vivere la serenità che stiamo vivendo in questi giorni a Domenica In“. Una frase apparentemente innocua, ma che ha fatto alzare un sopracciglio alla conduttrice, che ha replicato: “Perché questi giorni?“, lasciando intendere una certa perplessità.

Il conduttore ha prontamente chiarito: “Perché ci stiamo divertendo“, ma la Venier non ha lasciato cadere il discorso e, pur mantenendo il tono stizzito, ha aggiunto: “Ma è dall’inizio che ci divertiamo! Ma che stai a dì… Sembra che ci siano state tensioni, mai come quest’anno tutto tranquillo, vado d’accordo con voi che per sopportarvi mi faranno santa!“.

“Ecco chi metteva in giro le voci…”

A quel punto, Tommaso Cerno ha colto l’occasione per commentare con ironia: “Ecco chi metteva in giro le voci…“, facendo riferimento alle indiscrezioni circolate nei mesi precedenti su presunti attriti tra Mara Venier e Teo Mammucari.

È stato infine Francesco Paolantoni a intervenire con tono rassicurante per chiudere il momento con serenità, dicendo: “Teo intendeva dire che da quando è iniziata Domenica In siamo stati felici e sereni“.