Martina Colombari si trasforma per il film “Buen Camino” di Checco Zalone. L’attrice racconta la sua esperienza sul set e risponde alle critiche.

Dopo l’esperienza a Ballando con le stelle, Martina Colombari sorprende ancora una volta il pubblico con un ruolo del tutto inaspettato nel film Buen Camino. L’ex Miss Italia ha pubblicato sui social alcune immagini che la mostrano in una versione completamente trasformata, quasi irriconoscibile. Di seguito, le sue dichiarazioni sulla collaborazione con Checco Zalone e la risposta alle critiche.

Martina Colombari irriconoscibile nel film di Checco Zalone: le immagini

Nel film Buen Camino, che sta ottenendo un grande successo al botteghino, Martina Colombari interpreta Linda, l’ex moglie del protagonista. In un carosello di immagini condivise su Instagram, l’attrice porta i suoi follower dietro le quinte, mostrando i momenti più divertenti e intensi con Checco Zalone e con il team di tecnici, costumisti e truccatori che hanno curato il suo nuovo aspetto.

L’ex concorrente di Ballando con le stelle ha raccontato a Il Messaggero l’entusiasmo vissuto sul set: “Mi sono divertita tanto, mi è piaciuto trasformarmi. E pensare che al provino Checco e Nunziante avevano quasi paura di chiedermi di imbruttirmi“.

La chiamata per il ruolo è arrivata in modo inaspettato: “Sono stata contattata dal casting director Francesco Vedovati su Instagram, cosa abbastanza inusuale. Vuol dire che i social servono a qualcosa“.

Il rapporto con Checco Zalone e la risposta alle critiche

Martina Colombari ha descritto Checco Zalone come un vero professionista e una persona straordinaria: “Ricordo grandi mangiate e bevute, chiacchierate, insomma sul set c’era un clima simpaticissimo“.

Proprio lui, come ha rivelato, l’ha spinta a partecipare a Ballando con le stelle: “Mi ha spinta a partecipare a Ballando per mettermi in gioco, fare una nuova esperienza. Il programma mi manca e ricomincerei domani“.

Il film ha suscitato alcune critiche per battute considerate politicamente scorrette, ma la Colombari ha difeso il progetto: “Tutta invidia. Gli italiani non gioiscono del successo altrui“.