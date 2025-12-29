Francesca Pascale rompe il silenzio: parole forti su Paola Turci e rivelazioni intime sul suo legame mai chiuso con Silvio Berlusconi.

Non solo le novità sul caso Signorini-Corona, arrivano delle nuove dichiarazioni destinate a far discutere in questi ultimi giorni del 2025. Francesca Pascale è tornata a parlare pubblicamente, e lo ha fatto con un’intervista al Corriere della Sera che non risparmia colpi. Tra le righe emerge una vera e propria bordata a Paola Turci, sua ex compagna, e un racconto del rapporto mai del tutto chiuso con Silvio Berlusconi.

Il retroscena sulla storia mai finita con Silvio Berlusconi

Nella sua intervista, Francesca Pascale non ha nascosto i sentimenti ancora vivi verso Silvio Berlusconi. “La verità è che tra di noi non è mai finita, non ci siamo mai realmente separati“, ha confidato, parlando con rispetto e affetto di un uomo che ha segnato profondamente la sua vita.

La decisione di chiudere fu di lui: “Diceva che avevo bisogno di libertà, che non poteva farmi vivere la sua vecchiaia e non voleva imprigionarmi“. Ha ammesso di non essere mai stata in grado di ricoprire il ruolo che poi è toccato a Marta Fascina: “Lui ha scelto per il finale della sua vita ciò di cui aveva bisogno e io quella cosa lì non sarei mai stata in grado di dargliela, non sarei stata all’altezza: a stento ho sopportato la scomparsa di mia madre“.

Infine, nessun rimpianto, né rimorsi, e soprattutto nessuna buonuscita: “Ho avuto una vita piena di cose bellissime che mi ha dato Silvio Berlusconi…”.

Francesca Pascale e le parole durissime contro Paola Turci

Ma le parole destinate a far discutere sono quelle riservata all’ex Paola Turci. Dopo cinque anni d’amore e un’unione civile celebrata nel 2022 – durata meno di un anno – Francesca Pascale ha definito senza giri di parole quel legame come “una relazione tossica“.

“Non ero pronta dopo Berlusconi, era un chiodo schiaccia chiodo. Ma mi prendo la mia responsabilità“, ha dichiarato, assumendosi parte del peso emotivo di quella storia finita male. Inoltre, accusa la Turci di profonda incoerenza: “Di quella storia mi ha fatto soffrire l’ipocrisia: stavo con una donna che disprezzava Berlusconi, ma non il fatto di vivere in casa mia con il suo denaro“. Un’affermazione durissima, che suona come una condanna diretta e senza filtri.