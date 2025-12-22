Un gesto intimo dopo Ballando con le Stelle: Martina Colombari sceglie un tatuaggio carico di significato e una dedica (anche) per Luca Favilla.

Dopo settimane intense sotto i riflettori, Martina Colombari rompe il silenzio dopo l’esperienza a Ballando con le Stelle. Tra emozioni ancora vive, legami nati sul palco, qualche polemica e parole affidate ai social, l’ex Miss Italia ha deciso di raccontare a modo suo cosa ha rappresentato davvero questo percorso. Un gesto personale, intimo, che dice molto più di quanto sembri a prima vista.

Un’esperienza che ha lasciato il segno

Per Martina Colombari, Ballando con le Stelle non è stato soltanto un programma televisivo, ma un viaggio emotivo e fisico che l’ha messa alla prova. Settimana dopo settimana, l’attrice si è raccontata attraverso il ballo, mostrando fragilità, determinazione e una passione che il pubblico ha imparato a conoscere. Il suo percorso si è chiuso con un quinto posto a pari merito insieme a Rosa Chemical e Filippo Magnini, ma il risultato finale è passato presto in secondo piano rispetto a ciò che l’esperienza le ha lasciato.

Al suo fianco, durante tutta l’avventura, il maestro Luca Favilla, con cui si è creato un rapporto fatto di complicità, fiducia e rispetto. Un legame che, come ha raccontato lei stessa, va ben oltre la pista da ballo e che continuerà anche lontano dalle telecamere. Non a caso, Colombari ha parlato di un coinvolgimento totale, spiegando di aver messo in gioco “l’anima, la passione, il cuore”.

Il tatuaggio di Martina Colombari: cosa significa

La vera notizia, però, arriva solo alla fine della sua esperienza. A competizione conclusa, Martina Colombari ha deciso di rendere indelebile il ricordo di Ballando con le Stelle con un tatuaggio. Sui social ha svelato di essersi incisa sul costato, in una zona discreta, una scritta in corsivo elegante: “IN PER SEMPRE”. Un messaggio semplice, ma carico di significato.

“Mi sono tatuata la scritta IN PER SEMPRE”, ha raccontato, spiegando che quel segno rappresenta l’affetto profondo per il programma di Milly Carlucci e per l’esperienza vissuta. E ha aggiunto: “Luca Favilla rimarrà per sempre, il ballo – spero – rimarrà nella mia vita per sempre”. Parole che confermano quanto Ballando non sia stato solo una parentesi televisiva, ma un capitolo importante della sua storia personale.

Con la consueta ironia, Colombari ha anche scherzato sulla fine della gara: “Ci rifaremo vivi a mente lucida, ora meglio far scorrere i nostri spiriti bollenti. Ci sono molte cose da dire. Stanotte ci faremo un piantino”. Un tatuaggio, dunque, come simbolo di gratitudine, crescita e consapevolezza: il modo più autentico per dire che certe esperienze, quando sono vere, restano davvero “per sempre”.

