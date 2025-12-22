Stefano De Martino mostra la sua nuova casa a Milano: nelle immagini social spunta un dettaglio di lusso dal costo da capogiro. Ecco cosa ha svelato.

Tra viaggi continui, impegni televisivi e una quotidianità divisa tra più città, Stefano De Martino sorprende con un dettaglio apparentemente secondario, ma in realtà molto rivelatore. Dopo aver fatto parlare di sé per gli ultimi presunti flirt, nelle ultime ore il conduttore ha condiviso sui social immagini e video che hanno subito catturato l’attenzione dei fan, mostrando per la prima volta uno spazio privato rimasto finora solo accennato. Un gesto misurato, senza eccessi, che però dice molto sul momento che sta vivendo e sul suo modo di abitare il presente.

Tra lavoro, famiglia e scelte di vita: perché Milano resta centrale

Negli ultimi mesi Stefano De Martino ha più volte sottolineato quanto l’equilibrio tra lavoro e affetti sia diventato una priorità. Pur trascorrendo gran parte della settimana nella Capitale, il conduttore ha scelto di mantenere un punto fermo a Milano, città che continua a rappresentare un riferimento affettivo importante.

Il recente trasloco, avvenuto a inizio febbraio 2025, non ha stravolto le sue abitudini: il nuovo appartamento si trova infatti a poca distanza da quello precedente, una scelta che conferma la volontà di restare vicino al figlio e di non spezzare una quotidianità già costruita.

Anche questa volta, come già accaduto in passato, De Martino avrebbe optato per una casa in affitto, confermando uno stile di vita flessibile e poco legato al concetto di possesso. Diversa la situazione a Napoli, sua città natale, dove possiede una villa a Posillipo con accesso diretto al mare. Ma è evidente che, ovunque si trovi, il conduttore non rinunci mai a lasciare un segno personale negli ambienti che abita.

Com’è davvero la nuova casa di Stefano De Martino

Adesso arriva la decisione di mostrare per la prima volta gli interni del nuovo appartamento milanese. Dopo mesi di dettagli accennati e scorci parziali, domenica 21 dicembre Stefano De Martino ha condiviso nelle sue Stories Instagram un video e alcune foto che raccontano nel dettaglio la sua nuova casa di design.

Lo stile è immediatamente riconoscibile: tonalità decise come marrone, blu e grigio antracite dialogano con pareti e tende bianche, mentre il legno domina come materiale principale. Il soggiorno, non molto ampio ma estremamente funzionale, è organizzato attorno a un grande tavolo da otto posti, illuminato da un lampadario Flos dal valore di circa 4.000 euro.

Di fronte, una parete attrezzata interamente chiusa in legno integra la televisione, lasciando invece gli altoparlanti a vista per un richiamo vintage, mentre un muro in mattoncini rossi aggiunge un tocco industrial all’ambiente. Completa lo spazio un ampio divano scuro, perfettamente in linea con l’estetica generale. La cucina, separata da una porta finestra, ospita a sua volta un tavolo da otto posti, mentre all’ingresso spicca un albero di Natale decorato solo con luci.