“Sono single, l’amore non è la mia priorità”: Rocío Muñoz Morales gela il flirt con Stefano De Martino

Rocío Muñoz Morales parla della rottura con Raoul Bova. A Verissimo smentisce indirettamente le voci su nuove relazioni, incluso il gossip su Stefano De Martino.

Rocío Muñoz Morales ha scelto di raccontare la sua verità sulla fine della lunga relazione con Raoul Bova. Nell’intervista a Verissimo, ha parlato del dolore, della rinascita e del ruolo centrale delle figlie. Pur non entrando nel merito delle voci sul presunto flirt con Stefano De Martino, l’attrice ha chiarito di essere tornata single, smentendo così indirettamente ogni nuova relazione.

Il racconto della rottura con Raoul Bova a Verissimo

Rocío Muñoz Morales ha spiegato di aver “preferito rimanere in silenzio”, ma di essersi ritrovata a mettere nero su bianco emozioni e ferite nel suo ultimo libro La vita adesso. Un’esigenza nata quasi inaspettatamente, come lei stessa ha raccontato durante l’intervista a Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.

“È stato un momento difficile, ma le mie due figlie mi hanno dato la forza”, ha spiegato, sottolineando quanto la maternità sia stata un punto fermo nei mesi più complessi. Il libro diventa così uno spazio di elaborazione, un luogo sicuro in cui far convivere dolore e rinascita, senza la necessità di difendersi o giustificarsi.

Nel racconto emerge una riflessione più ampia sui rapporti di coppia e sulle verità taciute: “Alle mogli si ha paura di dire la verità”, osserva, lasciando intravedere una dinamica che va oltre la sua esperienza personale e che tocca molte relazioni di lunga durata.

“Sono tornata single, l’amore non è la mia priorità”

Rocío ha poi affrontato direttamente la separazione da Raoul Bova e i motivi che l’hanno resa inevitabile. “Non avevo capito che mi tradiva, ho scoperto cose che mi hanno ferito”, confessa senza giri di parole. Una presa di coscienza dolorosa, maturata solo dopo la fine del rapporto, che ha segnato la chiusura definitiva di una storia durata 14 anni.

Nonostante tutto, l’attrice chiarisce di non avere rimpianti: “Non ho rimpianti, lui sarà sempre il papà delle mie figlie”. Parole che raccontano una separazione adulta, in cui il rispetto per il ruolo genitoriale resta centrale. E guardando avanti, smentisce indirettamente le voci di una nuova relazione, Rocío non esclude nuovi sentimenti: “Dopo 14 anni sono tornata single e mi fa pure strano. Però non voglio rinunciare all’amore, anche se per il momento non è la mia priorità”.

Oggi la sua attenzione è rivolta a se stessa e alle figlie, in una fase in cui, come dice lei, “tante cose stanno prendendo nuove forme”. Una chiusura che non sa di fine, ma di nuovo inizio.