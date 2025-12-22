Durante un’intervista a Fanpage.it, Paolo Bonolis ricorda la “gaffe più terribile” che lo ha visto protagonista. Il video.

Dopo il video virale della doppia caduta dei Ricchi e Poveri, un’altra gaffe circola in rete. Protagonista dell’episodio è Luca Laurenti, storico compagno televisivo di Paolo Bonolis, che durante la prima puntata di Telespettatroci, nuovo format di Fanpage.it, è stato citato in un aneddoto tanto comico quanto imbarazzante. Bonolis, primo ospite della serie che intervista i volti più iconici dello spettacolo italiano, ha raccontato con ironia questo imbarazzante episodio.

Paolo Bonolis e il racconto della gaffe più terribile

Nel corso dell’intervista a Fanpage, a Paolo Bonolis è stata posta una domanda sulla gaffe più terribile nella sua carriera. l conduttore non ha avuto dubbi: “L’ha fatta mio fratello Luca Laurenti“. Prima di raccontarla, però, ha esitato: “Non so se posso raccontarla“.

Il fatto è avvenuto quando Lillo e Greg stavano per fare visita ai due conduttori. Per evitare imbarazzi, Bonolis ha voluto mettere in guardia il collega: “Guarda Luca tra poco vengono Lillo e Greg, mi raccomando, guarda che Greg ha un po’ di sindrome di Tourette per cui fa dei movimenti particolari, ogni tanto quando parla fa dei suoni“. Un avviso dato con tatto, specificando: “Niente di grave dico, ci conveniva serenamente però mi raccomando io te lo dico perché magari rimarresti stupito“.

La reazione di Luca Laurenti davanti a Lillo e Greg

Nonostante l’avvertimento, la reazione di Luca Laurenti ha spiazzato tutti per la sua immediatezza. Paolo Bonolis racconta: “Vengono Lillo e Greg, diciamo una cosa e Greg fa: ‘No perché io volevo dire che’, poi un verso e Luca: ‘Ma che hai scoreggiato?’“. Una battuta fuori luogo, detta sul momento, senza alcuna intenzione offensiva, ma che ha creato evidente imbarazzo.

Il conduttore, durante l’intervista a Fanpage.it, ha ironizzato il comportamento dell’amico e collega con la sua solita ironia: “Immediatamente. Subito, subito, subito. Aveva ricevuto il messaggio alla perfezione, non l’aveva ancora decriptato però l’aveva ricevuto“.