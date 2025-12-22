Heather Parisi si racconta a Verissimo e rompe il silenzio su violenza, disturbi alimentari e fragilità vissute agli inizi della carriera.

Heather Parisi rompe un silenzio durato decenni e lo fa nel modo più diretto possibile. Nel salotto di Verissimo, davanti a Silvia Toffanin, l’ex showgirl sceglie di raccontare per la prima volta alcuni dei capitoli più dolorosi della sua storia personale. Parole pesanti, pronunciate senza enfasi, che restituiscono però tutta la complessità di un percorso segnato da successo precoce, fragilità profonde e ferite mai davvero rimarginate.

Il successo improvviso e la fragilità nascosta

Heather Parisi ricorda di essere arrivata in Italia giovanissima, travolta da una notorietà immediata che non lasciava spazio alla debolezza. Il ruolo che le era stato cucito addosso era quello della diva distante, inarrivabile, sempre sorridente. Un’immagine che non contemplava il dolore. “Sono arrivata in Italia e sono stata violentata. Ho avuto problemi di bulimia. Mangiavo tantissimo e poi vomitavo”, racconta, ripercorrendo un periodo di grande solitudine.

Durante gli anni di Fantastico, la pressione era costante e logorante: “Sono arrivata a pesare 42 chili”. Parisi spiega come l’infanzia difficile e il bisogno di controllo si siano intrecciati con una carriera vissuta sempre sotto giudizio: “Ho avuto un’infanzia terribile, la danza mi ha salvata. Dovevo essere la star e non potevo parlare dei miei problemi”.

A raccontarlo oggi è una donna consapevole di quanto quel silenzio forzato abbia inciso sul suo corpo e sulla sua mente: “Mangiavo in continuazione, 12 merendine al giorno, bibite gassate…”.

La verità più dura raccontata da Heather Parisi

Il momento più forte dell’intervista arriva quando Heather Parisi torna sul trauma della violenza subita e sulle conseguenze che l’hanno accompagnata negli anni successivi. “Questo mi ha resa vulnerabile e non puoi permettertelo”, spiega, collegando quel dolore anche a una relazione segnata dalla violenza domestica: “Sapevano tutti cosa stava succedendo e nessuno diceva niente. Tutti proteggevano lui, mentre per me le conseguenze erano allucinanti”.

Oggi l’ex showgirl vive a Hong Kong, dove si dedica anche ad aiutare chi ha subito violenza: “Molte non riescono nemmeno a dirlo in famiglia”. Accanto a lei ci sono il compagno Umberto Maria Anzolin e i figli Elizabeth e Dylan. “Ho avuto momenti estremamente negativi nella mia vita, poi ho trovato l’uomo della mia vita e lo adoro: dopo 20 anni c’è ancora una passione. Anzi, è sempre più forte”.