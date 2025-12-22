Un ingresso inaspettato, attimi di tensione e tanta ironia in studio: l’imprevisto che ha coinvolto i Ricchi e Poveri a Domenica In conquista il pubblico e i social.

Quando Mara Venier annuncia l’arrivo dei Ricchi e Poveri nello studio di Domenica In, il clima è quello delle grandi occasioni: applausi, affetto del pubblico e l’attesa di un’intervista all’insegna dei ricordi e della musica. Nessuno, però, immagina che l’ingresso in scena di Angelo Sotgiu e Angela Brambati potesse trasformarsi in pochi secondi in una sequenza di imprevisti destinata a diventare virale.

L’ingresso in studio e l’attimo di paura

I Ricchi e Poveri vengono chiamati dalla padrona di casa e fanno il loro ingresso in studio. Ma proprio sul gradino che separa il backstage dalla scena, l’equilibrio viene meno. A inciampare per primo è Angelo Sotgiu, seguito subito dopo da Angela Brambati. Il pubblico resta per un istante con il fiato sospeso, mentre Mara Venier si alza dalla poltrona visibilmente preoccupata.

La tensione si scioglie quasi subito grazie all’ironia dello stesso Sotgiu, che commenta l’accaduto con una frase destinata a rimbalzare sui social: “Un volo meraviglioso”. La conduttrice, tra risate e attenzione, indica più volte il gradino “colpevole”, cercando di rassicurare gli ospiti e di sdrammatizzare quanto appena successo.

La gag con i Ricchi e poveri continua in diretta

Dopo la caduta, i due artisti decidono di tornare indietro e rifare l’ingresso, questa volta senza incidenti. Ma la diretta non ha ancora esaurito le sorprese. Vedendo Angela Brambati toccarsi il mento, Mara Venier scherza: “Appena esci ti diamo il ghiaccio”, mentre la cantante prova a minimizzare ironizzando e canticchiando “mamma che botta”.

Il vero colpo di scena arriva però pochi minuti dopo: mentre viene mostrato il video della caduta, lo sgabello su cui è seduta Angela cede improvvisamente, creando un nuovo momento di caos tra risate, battute e richieste di ghiaccio. L’intervista si interrompe più volte, trasformandosi in una serie di gag spontanee.

Solo alla fine Mara Venier riesce a riportare la calma, spostando la conversazione sul Natale e sulle cene in famiglia, chiudendo uno dei momenti più imprevedibili e divertenti di questa stagione di Domenica In.

