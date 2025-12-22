Dramma nel mondo del cinema: addio al celebre attore, il “giallo” sul gesto estremo

James Ransone, attore di The Wire e It: Capitolo 2, è stato trovato senza vita nel suo appartamento. Le prime ricostruzioni parlano di suicidio.

Dopo la tragedia nel mondo del cinema con la morte del regista Rob Reiner e sua moglie Michele Singer, arriva un’altra notizia sconvolgente: James Ransone è morto all’età di 46 anni. L’attore, noto per le sue interpretazioni in The Wire e It: Capitolo 2, è stato trovato senza vita nel suo appartamento di Los Angeles. Le prime notizie parlano di suicidio. La notizia ha scosso profondamente fan e colleghi.

Addio a James Ransone: le circostanze della morte

Secondo quanto riportato da TMZ, la morte dell’attore sarebbe avvenuta venerdì 19 dicembre. A confermare la notizia è stato il Los Angeles County Medical Examiner, che ha parlato di “suicidio per impiccagione“.

Il decesso di James Ransone è avvenuto nell’abitazione dell’attore a Los Angeles, dove le forze dell’ordine sono intervenute a seguito di una chiamata d’emergenza. Il Dipartimento della Polizia ha chiarito che non vi è stata alcuna “azione criminale“.

Al momento il motivo dietro al gesto estremo resta sconosciuto. La notizia ha lasciato sgomenti i tanti fan che lo seguivano e stimavano, e che non si sarebbero mai aspettati un simile epilogo.

Nessuna dichiarazione da parte dei familiari

Al momento, aggiunge il sito Novella 2000, non sono emerse dichiarazioni ufficiali da parte dei familiari di James Ransone. Non si conoscono dettagli sulla sua vita privata, e non è stato reso noto se l’attore vivesse da solo o con altre persone. La famiglia non ha ancora commentato l’accaduto, e non sono state diffuse informazioni riguardo eventuali funerali o celebrazioni commemorative.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, resta il cordoglio per la perdita di un attore che aveva lasciato il segno con le sue interpretazioni, in particolare nei ruoli di Ziggy Sobotka in “The Wire” ed Eddie Kaspbrak in “It: Capitolo 2“.