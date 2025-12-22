Bianca Guaccero e Giovanni Pernice pronti al grande passo? Durante la finale di Ballando con le Stelle, un labiale in diretta accende le voci sulle nozze. Il retroscena.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice tornano al centro dell’attenzione con un dettaglio che, nel giro di pochi minuti, ha acceso il gossip. Durante la finale di Ballando con le Stelle, una battuta apparentemente innocua e una risposta colta solo dal labiale hanno alimentato i sospetti su un possibile passo importante nella loro storia. Nessun annuncio ufficiale, nessuna dichiarazione programmata, ma una frase che ha fatto rumore e che ora molti leggono come una conferma implicita di un progetto di vita condiviso.

La battuta in diretta a Ballando

La scena si è consumata durante la finale di Ballando con le Stelle, andata in onda sabato 20 dicembre su Rai1. In studio, mentre la competizione entrava nel vivo, Bianca Guaccero era seduta tra il pubblico per sostenere il compagno Giovanni Pernice, protagonista della stagione e arrivato al secondo posto insieme a Francesca Fialdini.

Durante un momento di attesa prima della coreografia finale, Pernice è rimasto in studio accanto alla padrona di casa Milly Carlucci. È stato proprio in quel frangente che la conduttrice ha lanciato una battuta destinata a lasciare il segno: “Tu sei sempre pronto, sei un uomo da sposare”. La risposta del ballerino, detta sorridendo, è stata immediata: “Chiedi a Bianca”. La regia ha quindi indugiato sulla Guaccero, seduta tra il pubblico, cogliendo una reazione che ha attirato l’attenzione di tutti.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice – www.donnaglamour.it

Bianca Guaccero e la frase che fa parlare di matrimonio

Ed è qui che arriva il momento chiave. Bianca Guaccero, senza microfono, ha risposto con un labiale chiarissimo: “Lo faremo, lo faremo”. Una frase breve, ripetuta due volte, che non è sfuggita agli spettatori più attenti e che ha immediatamente fatto il giro dei social. Per molti, quelle parole suonano come una vera e propria conferma: il matrimonio con Giovanni Pernice sarebbe un progetto concreto e non più solo un’ipotesi.

Del resto, le voci sulle nozze non sono nuove. Già lo scorso settembre il settimanale Chi aveva parlato di un possibile “grande passo” per la coppia, dopo le foto delle vacanze estive trascorse insieme tra Capri e la Puglia, terra d’origine della conduttrice. In quell’occasione si era persino parlato di una sorta di “luna di miele” anticipata, utile a testare la solidità del rapporto.

Non sono mancate, nel corso dei mesi, neppure le indiscrezioni su una presunta crisi, prontamente smentite dalla diretta interessata, che aveva assicurato come la relazione procedesse serenamente. Oggi, però, quel “Lo faremo” pronunciato in diretta nazionale sembra avere un peso diverso: non più semplici rumors, ma un indizio forte che lascia pensare a nozze sempre più vicine.