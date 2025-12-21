Mara Venier non bada a spese: il video bomba che svela la cifra della sua ultima vacanza extralusso

Mara Venier e la vacanza superlusso da 35.000 euro a Santo Domingo: un video su TikTok svela cifre e dettagli.

I vip sono noti per le loro spese folli, come Sfera Ebbasta che si è regalato una collana con la Madonnina del Duomo. Ma stavolta i riflettori si accendono su Mara Venier, protagonista di un viaggio da sogno a Santo Domingo che, secondo le stime del profilo TikTok “Viaggi da Ricchi“, sarebbe costato 35.000 euro per una sola settimana. Il contenuto ha fatto il giro dei social, suscitando curiosità, commenti ironici e qualche polemica.

Mara Venier, il viaggio superlusso a Santo Domingo: le cifre

Nel video pubblicato su TikTok, il profilo “Viaggi da Ricchi” precisa: “Mara Venier ha speso 35.000 euro per una settimana a Santo Domingo. Sappiamo che è stata a Caraibi, le cifre che vedrete però sono una nostra stima per un viaggio del suo livello“.

Si parte dal volo: la conduttrice avrebbe viaggiato in business class da Roma a La Romana, l’aeroporto più vicino al suo resort di riferimento, con un costo stimato di circa 4.000 euro.

Ad accoglierla, la sua villa privata a Playa Minitas, nel cuore dell’esclusivo Casa de Campo Resort Villas. Sebbene l’immobile sia di sua proprietà – con un valore stimato in 3,5 milioni di euro – affittare una villa simile costerebbe circa 3.000 euro a notte, per un totale di 21.000 euro a settimana.

Il comfort è massimo: piscina privata, patio ventilato e personale per cucina e pulizie. “Ama la comodità assoluta“, si afferma nel video, sottolineando l’alto livello dell’esperienza.

Cene chic, beach club e golf car: i commenti sui social

I restanti 10.000 euro stimati nel costo complessivo sono stati destinati al relax e alla vita familiare nel resort. Per muoversi in totale libertà e stile, Mara Venier avrebbe utilizzato un golf car di lusso, dal costo di circa 500 euro a settimana.

Il pranzo al Minitas Beach Club è uno dei momenti top del soggiorno, ma non mancano nemmeno le cene raffinate nella marina. Tra i ristoranti citati nel video c’è La Casita, famoso per i piatti a base di pesce fresco e vino bianco pregiato.

Qui, una cena per tutta la famiglia può “costare facilmente più di 1.000 euro a cena“, secondo la stima fornita. Nei commenti, come sempre, il pubblico si divide: “E paghiamo noi con il canone” scrive qualcuno. “Ma se può permetterselo beata lei“, ribatte un altro. E c’è anche chi taglia corto: “Impossibile“.