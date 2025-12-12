Sfera Ebbasta si regala una collana con la Madonnina del Duomo: la cifra è folle

Sfera Ebbasta festeggia 33 anni con un regalo extra lusso che fa discutere: una collana con la Madonnina del Duomo, vistosa e dal costo sorprendente. Svelata la cifra.

Il rapper milanese Sfera Ebbasta, da sempre simbolo di uno stile ostentato e riconoscibile, ha celebrato un traguardo importante della sua vita con un gesto che non è passato inosservato. Per il suo compleanno non ha badato a spese ed il suo ultimo acquisto ha immediatamente attirato l’attenzione di fan e curiosi, diventando uno dei temi più chiacchierati degli ultimi giorni. Sui social, come spesso accade quando si parla di Sfera, le reazioni si sono moltiplicate e non sono mancate le critiche legate ai suoi eccessi.

Sfera Ebbasta e il compleanno speciale tra lusso e simboli

Sfera Ebbasta ha compiuto 33 anni e ha deciso di festeggiare a Milano, la città che lo ha visto crescere artisticamente e che continua a rappresentare un punto fermo della sua identità. Durante la festa, il rapper ha mostrato un gioiello esclusivo che ha immediatamente catturato l’attenzione: una collana imponente, vistosa e ricca di significato.

Non è certo una novità vedere Sfera indossare accessori di lusso. Nel corso degli anni, il suo stile è diventato un marchio di fabbrica, fatto di capi firmati e gioielli appariscenti. Anche questa volta, però, la scelta non è stata casuale. Il pendente raffigura infatti la Madonnina del Duomo di Milano, uno dei simboli più iconici della città, a conferma di un legame che il rapper non ha mai nascosto.

Il costo della collana con la Madonnina

Il gioiello indossato da Sfera è stata realizzata da Benny The Jeweler, celebre gioielliere delle star, noto per aver collaborato con artisti e sportivi di fama internazionale. Un dettaglio che contribuisce a rendere il pezzo ancora più esclusivo e ricercato.

La collana con la Madonnina del Duomo indossata da Sfera Ebbasta è un vero e proprio capolavoro: realizzata in oro rosa, impreziosita da ben 466 carati di diamanti e con un peso che supera il chilo. Un’opera che unisce artigianalità e lusso estremo.

Il costo? Circa 500 mila euro. Una cifra importante, che lo stesso rapper non ha nascosto, mostrando il suo nuovo acquisto sui social e accompagnandolo con una frase diventata subito virale: “Spendiamo in auto, case ed orologi”.