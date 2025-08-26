Sfera Ebbasta possiede diverse auto, da quella “da tutti i giorni” a un vero gioiello da centinaia di migliaia di euro: ecco quali sono e quanto valgono.

Gionata Boschetti, classe 1992 noto come Sfera Ebbasta, è tra i rapper italiani più influenti, e la sua passione per i motori è evidente. Nei suoi video e sui social sfoggia bolidi di grande prestigio, spesso con livree vistose.

Che auto possiede Sfera Ebbasta?

La sua “prima” supercar è stata una BMW i8 ibrida. Dal design futuristico e originali porte ad ali di gabbiano, la i8 ha un prezzo di listino attorno a 150 000 euro. L’acquisto risale al successo dell’album XDVR nel 2018, ed è comparsa più volte nelle sue clip Instagram.

Nel dicembre 2021, Sfera vendette la i8: pagata circa 150 000 euro, è stata concessa a un altro appassionato per circa 91 900 euro. Nei video musicali – in particolare in “Baby” – Sfera ha scelto una Porsche Taycan 4S in livrea neon anni ’90, diventata protagonista per lo stile “pazzo e fluo”. Si tratta principalmente di una vettura da video, non attribuita come auto personale.

Il gioiello del suo garage è la Lamborghini Urus, un SUV sportivo italiano. Monta il V8 biturbo 4,0 l ed è stato acquistato per oltre 200 000 euro. Sfera stesso ne ha condiviso foto su Instagram mostrandosi orgoglioso della scelta.

Per il massimo del lusso su quattro ruote, Sfera si è fatto fotografare su una Mercedes‑Maybach S, berlina di alta gamma con motori V8 o V12, prezzo base poco superiore ai 200 000 euro. La usa soprattutto in città, come Milano.

Il vero gioiello del garage di Sfera Ebbasta

Tra tutte queste, la Lamborghini Urus emerge come la vera “chicca”: non solo un modello da SUV performante, ma un simbolo di status per il rapper. Unisce l’immagine aggressiva tipica delle vetture di Sfera al “pizzico di adrenalina” tanto amato dagli appassionati.

Sfera Ebbasta ha nel sua garage una ibrida futuristica (la BMW i8), una supercar elettrica da videoclip (la Porsche Taycan 4S), un SUV esclusivo ad alte prestazioni (la Lamborghini Urus) e una berlina di rappresentanza ultra‑luxury (la Mercedes‑Maybach S). Un mix perfetto tra stile, tecnologia e potenza.