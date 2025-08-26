C’è una funzione nascosta su WhatsApp che nessuno usa: ecco come attivarla

WhatsApp e la funzione nascosta che cambia tutto in chat: un vantaggio, però, che pochi utenti usano tutti i giorni.

WhatsApp, piattaforma di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, continua a introdurre novitò, al fine di migliorare l’esperienza degli utenti. Tra le funzioni meno conosciute, ma molto importanti, ve ne è una che è stata lanciata di recente e che può essere molto utile per organizzare i contenuti dell’app. Scopriamo, dunque, di quale funzione nascosta di WhatsApp parliamo.

WhatsApp, la funzione nascosta che non tutti usano

La funzione nascosta di WhatsApp, di cui non tutti sono a conoscenza, è quella relativa alla barra dei filtri, che consente di riorganizzare le conversazioni in maniera intelligente, presentata nel 2024.

La funzione filtro si può utilizzare, scorrendo verso il basso nella schermata principale dell’app, quella che mostra l’elenco delle conversazioni. In cima, si apre una barra che permette di selezionare tre categorie predefinite: Non letti, Preferiti e Gruppi. Grazie a queste voci, l’utente ha modo, dunque, di selezionare ed isolare le chat più urgenti e rilevanti, evitando di perdersi nel flusso continuo di notifiche.

donna in piscina che legge chat whatsapp

Il filtro Non letti permette di concentrarsi esclusivamente sui messaggi non ancora visualizzati, mentre quello dei Preferiti, invece, mostra le chat con i contatti più importanti. Infine, il filtro Gruppi offre una visione d’insieme delle conversazioni collettive, rendendo più semplice il monitoraggio delle comunicazioni di gruppo.

I filtri possono variare in base al sistema operativo

Oltre ai filtri standard, WhatsApp consente anche di gestire, in modo avanzato, le chat con le categorie personalizzate: è possibile, infatti, selezionare manualmente quali chat assegnare a ciascun filtro, in base alle proprie esigenze. Tuttavia, questa funzione non è compatibile con tutti gli OS mobile e con tutti i modelli di smartphone.

Alcune funzioni avanzate, ad esempio la possibilità di segnare come letti tutti i messaggi appartenenti a un filtro con una sola pressione prolungata, sono attive solo su specifiche versioni Android ed iOS.