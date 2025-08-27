Il 27 agosto si apre con una ventata di novità positive: il cielo si schiarisce, e per due segni in particolare arriva finalmente una risposta.

È il momento di credere nei segnali, accogliere con gioia ciò che arriva e iniziare a costruire qualcosa di nuovo. Ma anche chi non è protagonista oggi può approfittare dell’energia benefica che si respira.

L’oroscopo segno per segno

Ariete

Ti svegli con la voglia di fare. Una giornata che inizia bene e può finire ancora meglio, specie se ti lasci andare.

Toro

Qualcosa inizia a cambiare nel modo in cui vieni percepito. Oggi senti che gli altri ti ascoltano sul serio. E questo ti dà forza.

Gemelli

Hai bisogno di stimoli nuovi. Cerca altrove l’energia che ti manca: ti sorprenderà ciò che trovi.

Cancro

Oggi sei uno dei due segni fortunati! Una telefonata, un messaggio, una proposta: arriva proprio quella notizia che aspettavi. Lasciati travolgere dall’entusiasmo.

Leone

Il tuo magnetismo è al massimo, ma fai attenzione a non sembrare troppo egocentrico. Oggi si vince insieme.

Vergine

Hai tutto sotto controllo. Ma non sottovalutare un piccolo dettaglio familiare: può diventare importante.

Bilancia

Stai tornando in equilibrio, e oggi lo senti davvero. Concediti un momento tutto per te. Meriti di più.

Scorpione

Giornata intensa e piena di connessioni. Un incontro può cambiare il tuo umore. In meglio.

Sagittario

Oggi sei l’altro segno fortunato! Ti arriva una conferma (lavorativa o personale) che ti cambia lo stato d’animo. È ora di guardare avanti con ottimismo.

Capricorno

La tua costanza è premiata, ma oggi cerca di essere anche un po’ più flessibile. Ti farà bene.

Acquario

Giornata frizzante. Qualcosa ti incuriosisce e ti rimette in moto. Lascia spazio all’improvvisazione.

Pesci

La mente è piena, ma il cuore è calmo. Cerca conforto nelle piccole cose e tutto filerà liscio.

I consigli delle stelle

Cancro e Sagittario sono i segni protagonisti del giorno: per loro arriva una notizia positiva, forse attesa da settimane. Riconosci questo momento, accoglilo e non avere paura di cambiare i tuoi piani.

Gli altri segni non sono da meno: l’energia del 27 agosto è morbida, favorevole, carica di possibilità. Chi non aspetta niente, potrebbe ricevere più di quanto immagini.