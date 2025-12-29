Anna Falchi ricorda Brigitte Bardot con un post su Instagram accompagnato da sue foto personali. Sui social scoppia la polemica.

Dopo la polemica su Elisabetta Gregoraci che ha ricordato Ornella Vanoni con una foto in reggiseno, un altro post commemorativo solleva discussioni sui social. Stavolta è Anna Falchi a finire nel mirino degli utenti, per aver reso omaggio a Brigitte Bardot attraverso una carrellata di proprie foto, invece che con immagini della celebre attrice francese…

Anna Falchi e l’omaggio a Brigitte Bardot con proprie foto

“Oggi è venuta a mancare quella che ho sempre considerato la donna più bella e anticonformista del mondo, Brigitte Bardot“, ha scritto Anna Falchi nel suo post pubblicato su Instagram. Fino a questo punto, il messaggio appare come un tributo sentito e rispettoso. Tuttavia, l’attenzione si è concentrata sulla scelta dell’attrice di accompagnare il testo con una serie di foto personali, senza includere nemmeno un’immagine di Brigitte Bardot.

La giustificazione di questa scelta arriva subito dopo nel post stesso: la Falchi sostiene infatti che tra lei e la diva francese esisterebbe una “lieve somiglianza” che le sarebbe stata “molto generosamente riconosciuta nel passato“.

Spiega inoltre di essersi ispirata all’attrice francesce in diversi servizi fotografici, ringraziandola per averle “fatto sognare” e per averle “portato fortuna“. L’omaggio si chiude con un “Per Sempre BB” e un cuore.

Le critiche sui social

Le reazioni non si sono fatte attendere. Numerosi utenti hanno criticato il post di Anna Falchi, sottolineando come il messaggio sembrasse più una celebrazione personale che un vero ricordo di Brigitte Bardot. Un utente, in particolare, ha scritto: “Anna premetto che io ti seguo e ti stimo da molto tempo ma alla fin fine in questo post non stai omaggiando la grande Brigitte,ma stai omaggiando solo te stessa con tanto di foto solo tue (Che neanche Claudia Schiffer oggi ha osato) Certo che qualche foto di B.B non avrebbe guastato….“. Mentre un altro è stato più tagliente con un semplice: “Imbarazzante“.