Diletta Leotta, il video del gender reveal: svelato il sesso del secondo figlio

E’ arrivato il momento del gender reveal per Diletta Leotta: la conduttrice pubblica un video sui social che svela il sesso del suo secondo bebè.

Bellissima pure in gravidanza con i suoi look super scintillanti, Diletta Leotta ha scelto ancora una volta i social per condividere una tappa importante della sua vita: il gender reveal del suo secondo figlio. La conduttrice, 34 anni, è in attesa del suo secondo bebè con il marito Loris Karius, dopo la nascita della primogenita Aria avvenuta nell’agosto del 2023.

L’annuncio della seconda gravidanza a dicembre

Il gender reveal di Diletta Leotta è stato vissuto in modo intimo ma condiviso, proprio come era già avvenuto per l’annuncio della gravidanza. A inizio dicembre, infatti, la conduttrice aveva scritto sui social: “Questo Natale non potremmo desiderare un regalo più bello. Aria sta per diventare una sorella maggiore e i nostri cuori sono pronti ad amare il doppio“.

Il video di Diletta Leotta del gender reveal: maschio o femmina?

Nella serata di martedì 27 gennaio, Diletta Leotta ha pubblicato su Instagram un carosello di immagini e video per aggiornare i suoi follower sulla gravidanza. Tra i contenuti condivisi, uno in particolare ha svelato il momento del gender reveal: la presentatrice appare sdraiata su un lettino medico, probabilmente subito dopo un’ecografia.

In sottofondo, una voce fuori campo annuncia: “Lo dico a tutti? Maschio“. A rendere ancora più chiaro il messaggio, la conduttrice ha aggiunto nella didascalia del post le parole “Growing life” accompagnate da un cuore azzurro, simbolo inequivocabile dell’arrivo di un maschietto.

Con il parto previsto tra aprile e maggio, cresce l’attesa per l’arrivo del secondo figlio, che andrà ad arricchire la famiglia che la Leotta ha costruito con il calciatore tedesco Loris Karius, suo marito dal 2024. Sotto al post non sono mancati i commenti di altri vip, tra cui Chiara Nasti ed Elisabetta Gregoraci.

Ecco, a seguire, il video pubblicato sui social