Marcello Sacchetta spiazza: le prime parole sulle voci di crisi con Giulia Pauselli

Dopo mesi di indiscrezioni, Marcello Sacchetta commenta le voci di crisi con Giulia Pauselli. Le sue parole in un’intervista a Vanity Fair.

Negli ultimi mesi si erano moltiplicate le voci su una possibile crisi tra Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli, due volti molto amati dal pubblico di Amici. Fino a poco tempo fa si trattava solo di supposizioni, ma ora arriva la conferma ufficiale proprio dal coreografo, che ha scelto di parlarne apertamente in un’intervista a Vanity Fair.

Marcello Sacchetta rompe il silenzio sulla crisi con Giulia Pauselli

Nel corso dell’intervista a Vanity Fair, Marcello Sacchetta ha scelto di non ignorare la domanda sulla sua vita privata, pur mantenendo una certa discrezione. Ha raccontato del forte legame con il figlio Romeo, nato tre anni fa, e di quanto la paternità lo abbia trasformato: “Mi ha cambiato la vita. Sono completamente innamorato di mio figlio, siamo legati da un cordone ombelicale invisibile. Da quando c’è Romeo sono stimolato a fare tante cose pensando a lui“.

Il coreografo ha parlato anche del suo modo di essere padre: “Un papà presente, moderno, che dedica tante attenzioni. Cerco di essere anche un amico. Quando lo porto insieme a me agli eventi Romeo è sempre sulle mie spalle, come quei robot che si incastrano e diventano una cosa sola“.

“È un momento di riflessione”

Quando l’intervista a Vanity Fair ha toccato il tema della sua relazione con Giulia Pauselli, il ballerino ha preferito non entrare nei dettagli, ma ha lasciato intendere chiaramente che qualcosa si è incrinato: “Non vorrei esprimermi troppo su questo. È un momento di riflessione, e vorrei mantenerlo“.

Queste parole sembrano confermare che la coppia sta vivendo un momento difficile, forse una pausa, ma senza alcuna dichiarazione ufficiale di separazione. Marcello Sacchetta, però, appare sereno e consapevole che ogni difficoltà può essere affrontata: “Le difficoltà, in un modo o nell’altro, si affrontano“.