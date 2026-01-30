“Ho rischiato di morire”: Veronica Maya e l’incubo vissuto in vacanza, il gesto estremo del marito

A Storie al bivio, la showgirl Veronica Maya rivela il tragico aborto vissuto in Brasile e il ruolo decisivo del marito Marco Moraci.

Dopo le critiche sui ritocchini estetici, Veronica Maya torna a parlare della sua vita privata. Ospite della trasmissione Storie al bivio, condotta da Monica Setta su Rai 2, la showgirl ha ripercorso un drammatico episodio accaduto durante una vacanza in Brasile, dove ha rischiato di morire in seguito a un aborto spontaneo. Accanto a lei in studio anche il marito Marco Moraci, protagonista di un gesto che le ha salvato la vita.

“Ho rischiato di morire per un aborto in Brasile”

Durante l’intervista a Storie al bivio, Veronica Maya svelato: “Ho rischiato di morire per un aborto in Brasile“. Inoltre, ha spiegato che si trattava della sua prima vacanza con l’attuale marito Marco Moraci e che non voleva compromettere la bellezza del momento: “Era la prima vacanza con mio marito e non volevo rovinare l’idillio. Ero incinta da pochissimo, ebbi una emorragia in un piccolo villaggio brasiliano. Marco operò insieme al ginecologo e mi salvai“.

La situazione era particolarmente delicata anche per la distanza dal centro medico più vicino, che si trovava a ben 300 chilometri. Nel villaggio, come ha raccontato la stessa Maya, l’unica attrezzatura disponibile era un ecografo: “Durante l’operazione andò anche via la luce ma Marco riuscì a portare a termine l’intervento insieme al ginecologo brasiliano“.

Nonostante il contesto precario e il rischio elevato, la showgirl ha riferito che già la mattina seguente le sue condizioni erano migliorate visibilmente.

La scoperta di Veronica Maya quando è tornata in Italia

Una volta rientrata in Italia, Veronica Maya si è sottoposta ad ulteriori analisi per chiarire la situazione clinica. “Tornata in Italia scoprimmo che l’embrione non si era formato, facemmo altre analisi, stavo bene e dopo poco aspettavo già il mio primogenito“, ha raccontato.

Nel corso dell’intervista a Storie al bivio, spazio anche alla vita di coppia. Marco Moraci ha dichiarato: “Ci amiamo come il primo giorno. Sono l’unico uomo che ha sposato tre volte la stessa donna. La risposerei domani“.

Oggi la coppia ha tre figli e ha anche valutato l’ipotesi di allargare ulteriormente la famiglia, anche se, come ha spiegato la showgirl, “i tempi non coincidevano. O lo voleva lui e io no oppure il contrario. Ma va bene così, siamo felici e uniti“.