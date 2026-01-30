Un’ex Letterina rompe il silenzio su Passaparola dopo Falsissimo e le accuse di Fabrizio Corona a Gerry Scotti.

Dopo le dichiarazioni di Gerry Scotti al Corriere della Sera, anche l’ex Letterina Ludmilla Radchenko ha voluto intervenire sul caso scoppiato in seguito alla puntata di Falsissimo, in cui Fabrizio Corona ha lanciato accuse contro il conduttore e Passaparola. La Radchenko ha deciso di pubblicare alcune storie e un video sul suo profilo Instagram, per chiarire la propria posizione e raccontare la sua verità su quel periodo.

Ex Letterina risponde alle accuse di Fabrizio Corona

Nelle suo profilo, come riportato da Today, Ludmilla Radchenko ha pubblicato alcune conversazioni avute con Fabrizio Corona, mostrando chiaramente il proprio disappunto per essere stata coinvolta nella vicenda.

Ha espresso rabbia e delusione, specificando che non accetta di essere associata a un’immagine che non le appartiene. “Mi permetto di fare una rettifica per evitare gli equivoci: io ho parlato per me, per quanto mi sono sentita difendere la mia reputazione“, ha dichiarato l’ex Letterina, prendendo le distanze dalle parole dell’ex paparazzo.

Nel video pubblicato, ha aggiunto: “Posso confermare che non ho né visto né vissuto nulla di ciò che accusa Fabrizio Corona. Vi posso confermare che la situazione e l’atmosfera vissuta durante la mia esperienza di Passaparola era pulita“.

“Toccatemi tutto, ma non Gerry”

Ludmilla Radchenko ha poi rivolto parole affettuose e decise nei confronti di Gerry Scotti, con cui ha condiviso l’importante esperienza televisiva di Passaparole. “Toccatemi tutto, ma non Gerry! Nella mia memoria rimane un grande uomo d’onore. Fiera di aver lavorato al tuo fianco“, ha scritto in una storia.

Nel suo messaggio, ha voluto sottolineare il rispetto e la professionalità che ha sempre riconosciuto nel conduttore: “Gerry per me ha sempre rappresentato quell’immagine sana, da grandissimo professionista e uomo super rispettoso e rispettato nell’ambiente. Era il nostro mito, così rimane per me“.

Ha poi concluso con una riflessione sulla coerenza e sulle scelte di vita: “Curioso, che Corona si scagli contro il sistema malato, di cui lui stesso ne ha fatto parte, ma questo non significa che bisogna portare tutti allo stesso piano“. Infine, ha rivendicato con orgoglio la sua integrità: “Il destino mi ha portato fuori da questo mondo e il tempo mi ha dato ragione. Posso parlare libera attraverso la mia arte, perché non ho mai cercato le scorciatoie né allora né nel futuro“.