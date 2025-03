Vi ricordate Ludmilla Radchenko? Ecco che fine ha fatto la showgirl ed ex moglie di Matteo Viviani

Chi è la bella Ludmilla Radchenko? Occhioni azzurri, capelli biondi e opere pop: tutto quello che non sapevi sulla moglie di Matteo Viviani.

Nata l’11 novembre 1978, sotto il segno dell’Ariete, Ludmilla Radchenko (Людмила Радченко) è una modella, attrice e artista di origine russa. In Italia molti se la ricordano come showgirl, in particolare come Letterina a Passaparola, programma storico di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, ma in realtà la sua vita oggi ha preso tutt’altra strada. Scopriamo di più!

Lumilla Radchenko: la biografia e cosa fa ora

Ludmilla da adolescente frequenta diversi corsi d’arte e si diploma in design della moda. Quando fu eletta Miss Fascino al concorso Miss Russia, ha iniziato ad apparire in tv tra Mosca e a San Pietroburgo e ad allontanarsi un po’ dai suoi studi. In Italia trova il suo spazio in trasmissioni come Paperissima, La sai l’ultima? e Passaparola in qualità di ballerina.

Nel 2003 conduce lo spazio Spicy Tg su Antennatre e nel 2005 è concorrente del reality show La talpa. Nel frattempo sfila come modella e nel 2004 fa un calendario per la rivista Fox. È apparsa anche in alcuni film e serie tv: Il viaggio, R.I.S. – Delitti imperfetti e A Light of Passion.

Solo nel 2007 si occupa a pieno regime di pittura, la sua grande passione. Realizza una serie di collezioni che saranno poi esposte in gallerie, eventi e mostre d’arte pluripremiate. In seguito, apre anche un suo studio a Milano sulla pittura pop art.

L’arte della Radchenko non si limita alla tela, ma sperimenta ambiti come il design e la moda. La sua pop art incontra ed elabora materiali tecnici, vernici, resine, plastiche, cashmere, sete e non solo.

Ludmilla Radchenko è la ex moglie di Matteo Viviani

Il 19 luglio 2013 l’artista ha sposato la “iena” Matteo Viviani dopo quattro anni di fidanzamento. Il loro primo incontro fu al matrimonio del collega Luigi Pelazza: “quando arrivò il momento del lancio del bouquet, fu Ludmilla a prenderlo”, e per Matteo fu un segno. La coppia ha avuto due figli: Eva, nata nel 2012, e Nikita, nato nel 2017. Ma nel marzo 2025 è arrivato l’annuncio della separazione. Su Instagram, il noto volto delle Iene ha pubblicato un video:

Chi è Matteo Viviani, l’ex marito di Ludmilla Radchenko

Matteo Viviani, classe 1974, è uno storico inviato del programma di Italia 1 Le Iene. Prima di diventarlo, però, ha svolto i più disparati lavori, in particolare inizia come modello. Poi le porte della tv si aprono e ha la sua grande occasione… e la sfrutta.

Viviani è sposato dal 2013 con Ludmilla Radchenko, e insieme hanno due bellissimi figli. Inoltre era molto amico della sua compianta collega Nadia Toffa.

2 curiosità su Ludmilla Radchenko

– Sul suo profilo Instagram è molto attiva: infatti posta quotidianamente molte foto con la sua famiglia, e in generale di sé in tutti i momenti della giornata.

– Non ci sono informazioni sul suo patrimonio.