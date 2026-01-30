Sanremo 2026, Achille Lauro co-conduttore: l’annuncio di Carlo Conti e il mistero su cosa farà sul palco

Nell’edizione serale del TG1 del 29 gennaio, Carlo Conti ha annunciato che Achille Lauro sarà presente sul palco del teatro Ariston in qualità di co-conduttore.

Carlo Conti ha scelto di rivelare al TG1, nell’edizione delle 20, il nome di colui che lo accompagnerà nel corso di una serata del Festival. Achille Lauro tornerà in riviera ligure in veste di co-conduttore. Nel corso degli ultimi giorni si era parlato della sua possibile presenza alla kermesse per omaggiare le giovani vittime di Crans-Montana. Ecco, a seguire, l’annuncio.

La lunga storia d’amore fra il Festival e Achille Lauro

Manca meno di un mese all’evento canoro più importante dell’anno, e il pubblico è già in trepidante attesa di scoprire tutte le novità di questa nuova edizione. A partire da martedì 24 febbraio Carlo Conti salirà sul palco dell’Ariston per condurre cinque serate all’insegna della musica, dello spettacolo e del divertimento.

Come di consueto, nel corso negli ultimi giorni, si è accesa la curiosità riguardo la presenza degli ospiti. Il nome di Achille Lauro, artista molto amato dal pubblico, era già in pole position.

Il cantautore, del resto, sembrerebbe molto legato al Festival, considerata la sua assidua partecipazione nel corso delle ultime edizioni. Tutto ha avuto inizio nel 2019, anno in cui si presenta in gara con il brano Rolls Roys.

Achille Lauro ospite a Sanremo 2026: l’annuncio di Carlo Conti

Nel corso dell’edizione serale del TG1, come riportato dal sito Fanpage, il direttore artistico della kermesse ha annunciato che Achille Lauro sarà presente al Festival in qualità di ospite. L’artista accompagnerà Carlo Conti e Laura Pausini nella serata di mercoledì 25 febbraio.

Il cantante si limiterà a presentare i colleghi in gara o regalare qualche performance canora al pubblico? “Vedremo se ci sarà il tempo di farlo cantare” ha dichiarato in modo criptico il conduttore del Festival.