Laura Pausini prima e dopo: com’è cambiata la cantante dagli esordi al Festival di Sanremo 1993 fino a oggi, ecco la sua trasformazione.

Dopo l’annuncio del suo ruolo di co-conduttrice del Festival di Sanremo 2026, l’attenzione su Laura Pausini è tornata altissima. In molti si interrogano su come sia cambiata negli anni la cantante: non solo a livello artistico, ma anche per quanto riguarda stile, immagine e aspetto fisico. Dal debutto all’Ariston fino alla sua forma attuale, ecco, a seguire, il prima e dopo.

Laura Pausini, prima e dopo: il debutto al Festival di Sanremo e il successo

Nel 1993, anno del debutto, Laura Pausini aveva appena 18 anni e si presentava al pubblico come una ragazza semplice, con un grande talento e un sogno ben chiaro: vivere di musica. La vittoria tra le Nuove Proposte con La solitudine segnò una svolta decisiva nella sua vita e diede il via alla sua carriera.

L’immagine di quella prima apparizione è rimasta impressa nel tempo: la cantante, visibilmente emozionata, indossava una giacca blu navy con dettagli ricamati sui baveri e mostrava un atteggiamento timido, quasi spaesato.

L’anno successivo, nel 1994, tornò a Sanremo con Strani amori, classificandosi al terzo posto. In quell’edizione scelse un look total black, più severo rispetto all’anno precedente. Con il passare del tempo, però, il suo stile ha iniziato a evolversi, diventando più attento alle proporzioni e alla valorizzazione della figura.

Le voci sui ritocchini estetici

Nel corso degli anni Laura Pausini è stata spesso al centro di commenti legati al suo aspetto fisico. Nel 2022 anche il format ‘Fatti e rifatti’ di Striscia la Notizia ha puntato i riflettori su di lei, parlando di presunti ritocchi al naso. Tuttavia non è mai arrivata alcuna conferma ufficiale da parte della cantante.

Com’è oggi e la nuova forma fisica

Oggi Laura Pausini appare in una fase di grande equilibrio fisico e personale. In un’intervista rilasciata a Sette, la cantante ha raccontato di aver perso circa 20 chili, spiegando che il cambiamento è avvenuto gradualmente e senza scorciatoie: “Sono dimagrita. Ho cominciato a perdere peso durante l’ultimo tour e ho iniziato a sentirmi fisicamente più forte“.

Ripercorrendo il suo rapporto con l’alimentazione, ha ammesso: “Da adolescente, un po’ come tutte, ho seguito diete fai-da-te, poi ho capito che bisogna affidarsi ai medici“. Oggi il suo stile di vita è basato su allenamenti regolari – tre volte alla settimana – e costanza.