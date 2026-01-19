Lutto per Stefano De Martino: com’era il rapporto con Belen e la sua reazione

Dopo la morte di Enrico, padre di Stefano De Martino, l’attenzione si concentra anche su Belen Rodriguez: com’era davvero il loro rapporto.

È venuto a mancare questa mattina Enrico, padre di Stefano De Martino. Come riportato da Fanpage, l’uomo era malato da tempo e le sue condizioni di salute si erano aggravate negli ultimi mesi. La notizia della scomparsa è stata confermata all’Adnkronos dall’entourage del noto conduttore di Rai 1. Il padre era profondamente legato al figlio e al nipote Santiago, nato dal matrimonio con Belen Rodriguez. Ma qual era davvero il rapporto tra lui e la showgirl argentina?

Lutto per Stefano De Martino: addio al padre Enrico, il rapporto con Belen

A riaccendere l’attenzione sul legame tra Enrico De Martino e Belen Rodriguez era stato un video, nel 2024, pubblicato tempo fa sul profilo TikTok del padre di Stefano De Martino.

Nel filmato, come riportato da Deianira Marzano, si vedeva un tubetto di pomata con una scritta ironica: “Bruciacul- per persone invidiose, dedicata a tutti i rosiconi e li rende più collaborativi“. In molti lo hanno interpretato come una possibile frecciatina all’ex nuora.

Il motivo? Proprio in quel periodo, la showgirl aveva rilasciato forti dichiarazioni contro il conduttore di Affari Tuoi, accusandolo pubblicamente di ripetuti tradimenti, parlando di “ben 12 donne“, alcune delle quali anche note al pubblico.

Nessun commento pubblico da parte di Belen Rodriguez

Dopo la scomparsa di Enrico, padre di Stefano De Martino, Belen Rodriguez non ha ancora pubblicato alcun messaggio di cordoglio sui social. La showgirl, attualmente impegnata con le registrazioni del programma OnlyFun in onda sul Nove, ha scelto per ora il silenzio sui social.

Un silenzio che, per alcuni, riflette la distanza degli ultimi anni, ma che va anche letto nel rispetto della riservatezza e del dolore. Non si conoscono i dettagli attuali del loro rapporto, e non è chiaro se negli ultimi tempi ci sia stato un riavvicinamento per il bene del nipote Santiago.