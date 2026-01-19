Grave lutto per Stefano De Martino

Il conduttore di Affari Tuoi, Stefano De Martino in lutto: è morto il padre Enrico a 61 anni, ex ballerino che scelse la famiglia alla carriera.

La mattina del 19 gennaio è venuto a mancare Enrico De Martino, padre del noto conduttore e ballerino Stefano De Martino. Aveva 61 anni e, secondo quanto riferito da Fanpage, da tempo era in condizioni di salute precarie. La scomparsa del padre rappresenta per il conduttore di Affari Tuoi la perdita di una figura centrale nella sua vita…

Stefano De Martino, lutto per il conduttore di Affari Tuoi: addio al padre Enrico

Chi conosce Stefano De Martino sa bene quanto fosse forte, ma anche complesso, il rapporto con Enrico De Martino. Legati entrambi dalla passione per la danza, questo comune denominatore non ha evitato i contrasti, soprattutto agli inizi del percorso artistico del giovane De Martino.

È stato proprio lui a confessarlo a Bruno Vespa in una puntata di Cinque Minuti: “Non voleva farmi ballare“. E non è un racconto a senso unico. Il padre stesso, in un’intervista al Corriere della Sera, aveva spiegato le sue ragioni con lucidità: “È un lavoro impegnativo, sia fisicamente che mentalmente, non puoi uscire la sera con gli amici perché si prova sempre, anche il sabato e la domenica. Temevo che non ce l’avrebbe fatta a sopportare una cosa del genere“.

Il padre Enrico lasciò la danza per crescere Stefano De Martino

Enrico De Martino non era solo un genitore severo: era anche un uomo che aveva vissuto in prima persona il mondo della danza. Ex ballerino professionista, ha lasciato il palcoscenico a soli 25 anni, quando ha scoperto che sarebbe diventato padre.

“Mi trovavo a Roma, in scena con una compagnia di danza, quando mi telefona la mia fidanzata, attuale moglie, e mi dice che è in stato interessante, incinta di Stefano“, aveva raccontato al Corriere della Sera. Una chiamata che gli cambiò la vita per sempre. Da quel momento, la danza diventò solo un hobby. Al suo posto, una nuova realtà fatta di lavoro nella ristorazione e tanti sacrifici.