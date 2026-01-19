Giorgio Pasotti, proposta di matrimonio a teatro: ecco chi è la futura sposa e la loro differenza d’età

Proposta di matrimonio in teatro: Giorgio Pasotti si inginocchia davanti alla giovane compagna, ecco chi è e la loro differenza d’età.

Mentre i fan di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice attendono notizie su una possibile proposta, Giorgio Pasotti ha deciso di rompere gli indugi e compiere un gesto romantico e inaspettato: ha chiesto alla compagna Claudia Tosoni di sposarlo. Il tutto è accaduto durante una rappresentazione dello spettacolo teatrale La Strana Coppia, davanti al pubblico e al cast, rendendo il momento ancora più emozionante. La proposta è stata documentata in anteprima dal settimanale Chi.

Claudia Tosoni protagonista sul red carpet per il lancio di ‘Eyes Everywhere’ – www.donnaglamour.it

Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni: la loro storia nonostante la differenza d’età

Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni sono una coppia dal 2017 e, come raccontato più volte dallo stesso attore, i quasi 20 anni di differenza d’età – 52 lui, 34 lei – non sono mai stati un problema. Anzi, la loro relazione si è rafforzata nel tempo sia nella vita privata che nel lavoro.

I due hanno infatti collaborato anche professionalmente: l’attore ha voluto la compagna nel suo spettacolo teatrale Otello, con cui ha debuttato alla regia. In un’intervista al settimanale Oggi, l’attrice aveva raccontato: “Lavorare insieme è molto bello perché Giorgio è un regista e una persona che ascolta parecchio gli attori. Ci contaminiamo molto, andiamo a teatro, vediamo film, condividiamo suggestioni“.

La proposta di matrimonio sul palco di “La Strana Coppia”

Durante lo spettacolo La Strana Coppia, con protagonisti Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia, Giorgio Pasotti ha colto l’occasione per fare la sua proposta di matrimonio.

Claudia Tosoni, che fa parte del cast, è stata colta di sorpresa quando l’attore si è inginocchiato sul palco e le ha chiesto: “Claudia, vuoi sposarmi?“. La risposta affermativa dell’attrice ha commosso tutti i presenti. Al momento, però, né Pasotti né Tosoni hanno ancora confermato pubblicamente la notizia, nonostante la diffusione delle immagini del momento da parte del settimanale Chi.