Bianca Guaccero, la ‘sorpresa’ per il compleanno: spunta l’ipotesi proposta di matrimonio

Bianca Guaccero ha da poco festeggiato il suo compleanno e lo ha fatto a fianco del suo compagno Giovanni Pernice. I due si sono recati a Parigi e molti millantano la possibilità di una proposta di matrimonio.

La splendida Bianca Guaccero ha appena compiuto 45 anni e il compagno Giovanni Pernice – con cui a settembre ha festeggiato il primo anniversario dopo essersi conosciuti a Ballando con le Stelle – ha deciso di sorprenderla con un gesto davvero romantico: un viaggio a Parigi per rendere il suo compleanno indimenticabile. Forse è arrivata anche la tanto attesa proposta…

Bianca Guaccero, il compleanno a Parigi: possibile proposta di Giovanni Pernice

In vista del compleanno della sua amata fidanzata, Giovanni Pernice, ballerino di “Ballando con le stelle”, ha deciso di organizzare un bellissimo viaggio romantico per Bianca Guaccero. I due sono partiti alla volta di Parigi, da sempre nota per essere la città dell’amore.

Il ballerino, come riportato da settimanale Chi, ha deciso di organizzare il tutto con un tocco di sorpresa ed è per questo che ha svegliato la compagna all’alba. “Questa mattina mi ha svegliato alle 6:30 e mi ha detto: ‘Vieni con me’. Quando ho visto che ci saremmo imbarcati su Air France ho capito dove saremmo finiti”. Un gesto davvero romantico che forse nasconde qualche dettaglio in più.

Matrimonio in vista: che cosa nasconde la coppia

Ovviamente non mancano i post su Instagram, dove Bianca Guaccero ha scherzosamente giocato con la data del suo compleanno, passando da 35 a 45 candeline in un colpo solo. È poi è arrivata la dedica d’amore del compagno che l’ha descritta come la “donna più bella del mondo“.

Il dettaglio più interessante però è proprio quello che si focalizza sulla proposta di matrimonio che per molti l’uomo avrebbe in serbo per la sua compagna. Il viaggio potrebbe essere la scusa per regalare alla donna un anello e farle la proposta che tutte sognano.

Durante un’intervista telefonica a “Un giorno da pecora”, Giorgio Lauro e Geppi Cucciari hanno posto la fatidica domanda alla Guaccero. “Vi passo il mio fidanzato che è qui con me, vi risponderà lui”. Il ballerino però non si è sbilanciato rispondendo: “Mandiamo il jingle della pubblicità”. La domanda è stata evitata con sapienza oppure il matrimonio è ancora lontano? Lo scopriremo presto.