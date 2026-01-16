Sono trascorsi pochi giorni dalla sentenza sul Pandoro Gate nei confronti di Chiara Ferragni: il botta e risposta con Selvaggia Lucarelli.

Momenti davvero bui quelli trascorsi da Chiara Ferragni negli ultimi anni. L’influencer è stata accusata di truffa aggravata a seguito del Pandoro Gate, ma per fortuna è stata completamente assolta da ogni accusa. Ma continua il botta e risposta con Selvaggia Lucarelli…

Chiara Ferragni, assolta da ogni accusa: le parole dell’influencer

Qualche giorno fa si è concluso il procedimento che vedeva come protagonista Chiara Ferragni. La stessa era stata accusata di truffa aggravata per il Pandoro gate e fortunatamente, dopo alcuni periodi piuttosto bui, è stata prosciolta da ogni tipo di accusa. L’influencer ha quindi potuto tirare un sospiro di sollievo.

“Il mio procedimento si è chiuso ieri con un proscioglimento. Il giudice ha stabilito che non c’erano nemmeno i presupposti per un processo penale. Questi due anni sono stati a dir poco complessi, non perché avessi dubbi su me stessa, ma perché vivere sotto giudizio continuo, senza poter rispondere, senza poter spiegare. Ti mette alla prova in modo profondo. Mi sono sempre presa la responsabilità per ciò che riguardava la pubblicità ingannevole, ho capito che era stato un errore ed era giusto riconoscerlo. L’ho fatto, ho pagato, corretto, ho chiesto scusa”.

La frecciatina di Selvaggia Lucarelli

Chiara Ferragni ha poi continuato: “Il mio cachet in quelle operazioni era fisso, non guadagnavo in base alle vendite. Ero all’apice della mia immagine e del mio lavoro, non esisteva alcun motivo, né economico né sensato, per cui io potessi voler ingannare qualcuno. Proprio per questo una cosa è un errore amministrativo, un’altra è un reato penale e non sono mai state le stessa cosa. La decisione di ieri non è “un’assoluzione a metà” come qualcuno ha tentato di far credere, non sappiamo come è andata”.

“Per due anni sono rimasta ferma, esposta, giudicata per qualcosa che non avrebbe nemmeno dovuto avere questo percorso. Lo dico con consapevolezza, con la lucidità di chi sa di aver affrontato tutto senza scappare. Oggi non festeggio una vittoria, oggi chiudo un capitolo“. Queste le sue parole.

Le parole della Ferragni non sono passate inosservate, in quanto la nota giornalista Selvaggia Lucarelli non ha perso tempo per rispondere. “Sono due anni che è in vacanza con gli amici.”

La Lucarelli ha poi concluso: “Ricomincia a vivere. Considerato che sono due anni che è in vacanza con gli amici e fino a pochi giorni fa era in Colombia a fare i trenini per Capodanno, non so cosa dobbiamo aspettarci ora. Probabilmente aprirà in perizoma il carnevale di Rio. Evviva“. Chiara Ferragni raccoglierà la provocazione oppure no?