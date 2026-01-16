“Non c’è qualcosa che si alza”: gaffe in diretta da Caterina Balivo, caos a La Volta Buona

A La Volta Buona, una gaffe di Davide Mengacci scatena l’ilarità: caos in studio con Caterina Balivo e le professoresse de L’Eredità.

A La Volta Buona, non solo l’indiscrezione sul nuovo amore di Michelle Hunziker, ma anche tante risate grazie alla complicità tra gli ospiti. Durante l’appuntamento andato in onda il 16 gennaio 2026, il tema della puntata era la longevità, ma i toni si sono presto alleggeriti con una gaffe che ha coinvolto Davide Mengacci, Pino Insegno e le due professoresse de L’Eredità, Linda Pani e Greta Zuccarello.

A La Volta Buona scoppia il caos con le professoresse de L’Eredità

In studio a La Volta Buona, le due giovani protagoniste del game show hanno parlato della sintonia nata tra loro anche fuori dal lavoro. Un legame definito da entrambe come una vera e propria “sorellanza“.

La conversazione, però, ha preso una piega inaspettata quando Caterina Balivo ha rivolto a Davide Mengacci la domanda: “Cosa stavi pensando di queste due ragazze?“. Il conduttore ha risposto con tono ironico: “Posso dire la verità? Posso dire quello che stavo pensando?“, lasciando intendere un pensiero poco adatto alla diretta.

A quel punto è intervenuto Pino Insegno con la battuta: “Siamo in fascia protetta“, cercando di smorzare i toni. Il conduttore ha proseguito: “Mi domando ma loro che cosa c’entrano con la longevità?“, scatenando la risposta del comico: “Fanno rimanere giovani, tu guardi, parli con loro e ti senti bene…“.

“Ma non c’è qualcosa che si alza”: la gaffe di Davide Mengacci

Il siparietto a La Volta Buona ha continuato ad alimentarsi con Pino Insegno che ha aggiunto: “Cala il colesterolo, scendono i trigliceridi“. È stato a quel punto che Davide Mengacci ha lanciato la gaffe che ha scatenato l’ilarità generale: “Ma non c’è qualcosa che si alza?“.

L’atmosfera in studio è subito diventata esplosiva, tra risate e imbarazzo, tanto che la stessa Caterina Balivo ha tentato di cambiare subito argomento. Il conduttore ha quindi cercato di rimediare con un tentativo di chiarimento: “No, no, non fatemi dire una cosa che non pensavo“.