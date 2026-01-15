“L’ho vista qualche sera fa, non era da sola”: nuovo amore per Michelle Hunziker, l’indiscrezione

Michelle Hunziker è davvero single? Le rivelazioni di Riccardo Signoretti a La Volta Buona sollevano dubbi sulla sua vita sentimentale.

Nelle ultime settimane si è molto parlato dei motivi dietro la presunta rottura della relazione tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera. Dopo aver trascorso una vacanza in Messico con la figlia Aurora Ramazzotti, il nipotino e il futuro marito della figlia, Goffredo Cerza, la conduttrice sembrava aver confermato la sua condizione di donna single. Tuttavia, le dichiarazioni di Riccardo Signoretti durante la puntata del 15 gennaio 2026 del programma La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo, rimettono tutto in discussione.

Michelle Hunziker avvistata con un misterioso accompagnatore: l’indiscrezione a La Volta Buona

A portare nuovi dubbi sullo status sentimentale di Michelle Hunziker è stato Riccardo Signoretti, attuale direttore del settimanale Nuovo, che nel suo intervento a La Volta Buona ha condiviso un’indescrezione legata alla vita privata della conduttrice.

Parlando della sua recente vacanza in Messico e commentando una battuta della di Caterina Balivo secondo cui la Hunziker avrebbe detto di voler rimanere single, il direttore ha detto: “Intende restarci, non lo so. L’ho incontrata qualche tempo fa in un ristorante. A parte, che compie 49 anni il 24 gennaio ma è di una bellezza radiosa, veramente entra in un locale e non puoi non girarti“.

Ma il dettaglio più interessante è arrivato poco dopo, quando ha aggiunto: “Poi l’ho vista qualche sera fa in una discoteca, non era da sola. Era con un ragazzo molto bello, aggiungerei anche molto abbronzato. Quindi non lo so se è proprio da sola“. Parole che lasciano intendere come la conduttrice possa non essere del tutto single, nonostante le apparenze.

Il matrimonio della figlia Aurora Ramazzotti e la reunion con Eros Ramazzotti

Durante lo stesso intervento a La Volta Buona, Riccardo Signoretti ha anche espresso un desiderio legato a un imminente evento importante nella vita della conduttrice: il matrimonio della figlia Aurora Ramazzotti.

Il direttore del settimanale Nuovo ha dichiarato: “La figlia Aurora si sposa e spero che i fotografi la facciano quella foto di Michelle e Eros che in qualche modo tornano all’altare nel giorno del matrimonio della figlia“. Un auspicio che potrebbe regalare uno scatto simbolico capace di emozionare i fan della coppia storica formata da Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti.