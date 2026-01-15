Sara Barbieri, attuale fidanzata di Fabrizio Corona, ha deciso di parlare del figlio Thiago e di rispondere ai follower circa una somiglianza fra il piccolo e i suoi genitori. Ecco le sue parole.

Sara Barbieri è una bellissima ragazza diventata famosa per essere l’attuale compagna di Fabrizio Corona. La donna viene spesso attaccata sui social, ma tiene molto a rispondere personalmente ai suoi fan. Nelle sue storie su Instagram ha rivelato a chi assomiglia il figlio Thiago, nato il 21 dicembre 2024.

Sara Barbieri e le critiche social

Sara Barbieri è nota per essere l’attuale compagna di Fabrizio Corona, il re dei paparazzi, colui che in questo momento sta godendo di un’altissima attenzione mediatica. La ragazza appare spesso sui social dove, purtroppo, è costantemente presa di mira da critiche e offese.

Più volte si è ritrovata a dover fronteggiare messaggi che la descrivevano come troppo magra o troppo grassa. In questo caso, nelle sue storie su Instagram, ha deciso di rispondere personalmente a chi le ha chiesto dei dettagli in più sul suo fisico.

“Troppo magra. Troppo grassa. Ma esattamente per chi? Una società sempre pronta a dare sentenze. Il mio corpo, dopo tanti anni, sta bene e questo mi basta. Ci sono periodi più intensi e essendo molto sensibile il mio corpo ne risente subito”, ha dichiarato.

Le stesse curiosità vengono spesso rivolte anche al suo rapporto con l’ex re dei paparazzi. A tal proposito, la ragazza è stata interrogata circa la docuserie su Netflix che vede come protagonista il suo compagno: “La trovo molto grottesca. Quegli anni non li ho vissuti, anche se li conoscevo dai suoi racconti. Mi piace perché mostra bene come funziona questo paese e i suoi meccanismi marci”.

Fabrizio Corona, a chi somiglianza il figlio Thiago

Tra le domande pervenute a Sara Barbieri ne compare anche una che si focalizza sul piccolo di casa, ovvero Thiago Corona, nato dall’amore con Fabrizio Corona. Alcuni fan le hanno infatti chiesto se il piccolo somigliasse più a lei oppure all’ex re dei paparazzi.

“Thiago è un mini me“: questa è la risposta della Barbier, che ha deciso di allegare delle foto che la mostrano da bambina e che mettono in risalto una grandissima somiglianza con il figlio. In effetti è proprio così, in quanto la somiglianza tra i due è davvero evidente.