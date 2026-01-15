Freddie Mercury, è morta la figlia segreta del frontman dei Queen

È morta Bibi, la donna che sosteneva di essere la figlia segreta di Freddie Mercury. La sua storia era stata rivelata nel libro “Love, Freddie”.

Dopo anni di silenzio, la sua identità era stata svelata nel libro “Love, Freddie”, pubblicato nel 2025 dalla giornalista e biografa Lesley-Ann Jones. Conosciuta inizialmente solo come “B”, aveva dichiarato di essere nata nel 1976 da una relazione segreta tra il frontman dei Queen e la moglie di un caro amico del cantante.

Freddie Mercury e il legame con la figlia segreta nel libro “Love, Freddie”

Secondo quanto raccontato nel libro “Love, Freddie”, Bibi sosteneva di aver avuto con Freddie Mercury un rapporto molto stretto. “Era ed è mio padre. Abbiamo avuto una relazione molto stretta e amorevole dal momento in cui sono nato e durante gli ultimi 15 anni della sua vita“, scriveva in una lettera riportata nel volume.

Anche se cresciuta da un’altra famiglia, affermava di aver sempre saputo chi fosse il suo vero padre: “Mi adorava ed era devoto a me“.

Lesley-Ann Jones ha rivelato che il cantante chiamava affettuosamente Bibi “trésor“, ovvero “tesoro“. Alcuni brani dei Queen, come Bijou e Don’t Try So Hard, sarebbero stati ispirati proprio da lei.

Il cantante aveva anche lasciato a sua figlia 17 volumi dei suoi diari personali, oggi al centro del libro. Mercury, pur mantenendo segreta la paternità, era presente nella vita della figlia: “Si assicurava di parlarmi ogni giorno anche durante i tour“, racconta Bibi.

“Il nostro accordo prevedeva che io vivessi con mia madre e il patrigno, ma lui aveva sempre una stanza pronta per me“, aggiunge. A conoscenza della verità erano solo i genitori di Bibi, la sorella e Mary Austin, la storica compagna del cantante.

L’annuncio della morte di Bibi

La morte di Bibi è stata resa pubblica dal marito Thomas attraverso il Daily Mail. La donna è scomparsa all’età di 48 anni “serenamente, dopo una lunga battaglia contro il cordoma, un raro tumore alla colonna vertebrale, lasciando due figli di nove e sette anni“. Il marito ha aggiunto: “B ora è con il suo amato e affettuoso padre nel mondo dei pensieri. Le sue ceneri sono state disperse al vento sulle Alpi“, in un gesto voluto dalla famiglia.