Beatrice Valli compie 31 anni: la torta di compleanno speciale e la dedica di Marco Fantini

Beatrice Valli festeggia 31 anni con una cena in un ristorante a Milano: torta speciale con i figli e una romantica dedica di Marco Fantini.

Mentre Giulia De Lellis festeggia il suo 30esimo compleanno con una dedica romantica a Tony Effe, anche un’altra amatissima protagonista di Uomini e Donne ha spento le candeline. Stiamo parlando di Beatrice Valli, che ha compiuto 31 anni circondata dall’amore della sua famiglia, il marito Marco Fantini e gli amici più cari.

Beatrice Valli compie 31 anni: la torta di compleanno

Beatrice Valli, celebre per aver preso parte a “Uomini e Donne“, programma che le ha permesso di conoscere l’attuale marito Marco Fantini, ha spento nelle ore scorse 31 candeline. L’influencer, diventata una vera e propria icona di stile sui social, ha quindi deciso di festeggiare il suo compleanno in compagnia degli affetti più cari.

Ovviamente ha pubblicato tutti gli scatti che la vedono come protagonista sui social. La donna ha deciso di festeggiare il compleanno presso un noto ristorante di Milano. All’evento hanno preso parte i figli, il marito e alcuni amici della coppia, tra cui Carolina Benvenga e Alessia Marchini. Bellissima la torta di compleanno preparata appositamente per lei e che vede come candeline tutti i ritratti dei suoi figli.

La dedica del marito Marco Fantini

Beatrice Valli ha deciso di brillare nel giorno del suo 31esimo compleanno ed è per questo che ha deciso di augurarsi il meglio con una dedica iconica. “Mi auguro di restare luce anche quando tutto intorno si spegne. Di continuare a sentire troppo, perché è lì che vivo davvero. Di emozionarmi per le piccole cose, quelle che salvano. Di essere silenziosa ma vigile, fragile ma presente. Mi auguro di sorridere anche quando non serve, solo per ricordarmi che la felicità non va rincorsa, va scelta. Di non mollare mai, nemmeno quando la vita stringe e chiede più di quanto dà. E mi auguro un anno pieno di grandi cose: gentilezza come forza, cura come rivoluzione, e l’amore per me stessa come promessa mantenuta”, ha scritto in un post su Instagram.

Ovviamente non poteva mancare la dedica d’amore fatta dal marito Marco Fantini. “Da quel primo giorno a oggi, ti sceglierei altre mille volte. Sei una donna incredibile e sono così fiero di te. Buon compleanno amore mio…Ti amo immensamente”.