Giulia De Lellis compie 30 anni, la dedica a Tony Effe: “L’amore della mia vita e l’uomo più sexy del pianeta”

Giulia De Lellis ha fatto un resoconto sulla sua vita per il suo 30esimo compleanno. Ecco le parole che ha deciso di rivolgere al suo fidanzato Tony Effe, regalandogli una bellissima dedica su Instagram.

Oggi è un giorno molto importante per Giulia De Lellis, in quanto proprio oggi la bellissima influencer ha compiuto 30 anni. Proprio per questa ragione la ragazza si è trovata a fare un resoconto sulla sua vita e tra i mille pensieri ha deciso di rivolgerne uno al suo compagno di vita, Tony Effe, nonché padre della sua primogenita Priscilla, recentemente “viziata” con un regalo speciale in occasione del suo complimese.

Giulia De Lellis compie 30 anni

La data di oggi ha un significato davvero molto importante per Giulia De Lellis, in quanto spegnerà 30 candeline, età che sicuramente rappresenta un traguardo fondamentale da raggiungere. Proprio per questa ragione l’influencer ha deciso di fare una sorta di bilancio sulla sua vita.

“Tra poco faccio 30 anni e sono in pace con me stessa, sono serena, mi sento così fortunata”. La ragazza ha poi rivelato di non provare tristezza e disperazione all’idea di compiere 30 anni, ma di godere di una consapevolezza interiore che le permette di apprezzare tutti i traguardi che ha raggiunto nel corso della sua vita.

La dedica d’amore per Tony Effe

Giulia De Lellis si è poi focalizzata sulle persone più importanti della sua vita, quali Tony Effe, il suo compagno, e Priscilla, la bimba nata qualche mese fa dal loro amore. “Ho la bambina dei miei sogni, la mia ragione di vita. E il suo papà è l’amore della mia vita. La luce dei miei occhi, la mia roccia, la persona che mi fa più felice e allo stesso tempo più incazzare. L’uomo più bello e sexy del pianeta che tengo tutto per me, la mia famiglia“.

Parole semplici che arrivano dritte al cuore e che fanno trapelare tutta la felicità che l’influencer sta assaporando in quest’ultimo periodo. La ragazza ha poi voluto ringraziare anche tutte quelle persone che non fanno più parte della sua vita, ma che in un modo o nell’altro le hanno permesso di diventare quella che è oggi. “Sono grata perché qualcuno non fa più parte della mia vita, ma mi ha reso in parte ciò che sono, sono grata anche di questo“.