Giulia De Lellis, regalo speciale per la figlia Priscilla: il dettaglio emoziona

L’influencer Giulia De Lellis festeggia il “complimese” della piccola Priscilla con un regalo speciale che svela sui social.

Giulia De Lellis e Tony Effe hanno dato alla luce la loro prima figlia, chiamata Priscilla, esattamente tre mesi fa, lo scorso 8 ottobre.

Per celebrare questo momento così speciale, l’influencer ha deciso di fare alla piccola un regalo davvero unico, pensato con cura e amore, condividendo il dono con i suoi follower sul profilo social.

Il regalo di Giulia De Lellis e Tony Effe

L’influencer e il fidanzato Tony Effe, in occasione del “complimese” della loro primogenita, hanno scelto di farle un regalo che durerà nel tempo. Si tratta infatti di un peluche con ricamato una piccola dedica da parte dei neogenitori: “Siamo qui a fare il primo peluche di Priscilla, c’è Silvia, la ragazza, che sta sudando dall’ansia che le stiamo mettendo perché la continuiamo a fissare perché è proprio il suo primo peluche e abbiamo fatto un’incisione sull’orecchietto, un ricamino. Ho scritto: ‘Il tuo primo peluche con amore, mamma e papà’“.

Giulia De Lellis ha aggiunto: “Quindi siamo tutti qua vicino a ‘sta macchina per vedere il risultato… L’ho scritto a mano, ci ho messo ovviamente mezz’ora per scrivere una frase così, perché avevo l’ansia, col fatto che gli dovrà rimanere per sempre, a vita, questo peluche. Stiamo a suda’ tutti”.

Il recupero dopo il parto

Sempre nelle sue storie di Instagram, nei giorni scorsi ha raccontato del suo recupero post parto.

Giulia De Lellis ha rivelato ai suoi fan di ripreso gli allenamenti: “Sì, due mesi post parto, solo con l’ok del vostro medico è ok riprendere l’allenamento”, dedicandosi in particolare alla palestra e al pilates, e di aver smesso di usare la fascia post parto, usata molto il primo mese.

Sull’alimentazione ha aggiunto: “Ancora non ho ripreso alimentazione al 100 percento ma di base mangio sano di mio, da sempre. Credo che l’allattamento mi abbia aiutata a buttare giù peso (ma non è per tutti così, alcune donne prendono peso, altre lo perdono. È molto personale)”.