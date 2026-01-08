Barbara D’Urso, stop improvviso dalla Rai: bloccato il nuovo programma, svelato il motivo

Ulteriore delusione per la conduttrice Barbara D’Urso: il programma Surprise Surprise pare sia stato cancellato. Ecco il motivo.

Dopo l’addio improvviso a Mediaset, Barbara D’Urso è tornata a far parlare di sé con la sua partecipazione a Ballando con le stelle, il celebre show di Milly Carlucci trasmesso su Rai 1. La conduttrice sembrava pronta a un nuovo ritorno, sempre in Rai, con Surprise Surprise, remake del programma Caramba che sorpresa!, ma stando a un’indiscrezione recente, il progetto sarebbe stato cancellato.

Surprise Surpise: il motivo della presunta cancellazione

Il ritorno di Barbara D’Urso con il programma Surprise Surprise sembrerebbe essere stato sospeso. A riportarlo è Giuseppe Candela su Dagospia, secondo cui la scelta sarebbe legata principalmente a questioni economiche: “Colpa dei tagli e dei problemi di budget”, ha precisato il giornalista.

Candela ha inoltre ipotizzato che dietro la scelta possa esserci anche un “patto di non belligeranza” rinnovato con Mediaset, e ha aggiunto che “il nome di Carmelita era stato accostato anche a Sanremo 2026 ma la notizia non trova conferme”. Sempre da Ballando con le Stelle, pare invece che Carlo Conti possa coinvolgere Andrea Delogu, vincitrice dello show.

Barbara D’Urso – www.donnaglamour.it

Il ritorno di Barbara D’Urso per ora sospeso

Come riportato da Biccy, lo scorso dicembre Davide Maggio ospite a TvTalk, si era espresso riguardo il programma dichiarando: “Credo che dopo la partecipazione a Ballando con le Stelle, Barbara d’Urso possa condurre una prima serata in Rai e il programma potrebbe essere proprio Carramba. Ovvero Surprise Surprise”.

Anche AdnKronos aveva confermato in precedenza questa informazione: “Nel 2026 arriverà un nuovo emotainment dedicato a grandi storie di altruismo e coraggio, con persone comuni come protagoniste”.

Al momento, quindi, il ritorno stabile di Barbara D’Urso in Rai sembra essere fermo, e si rimane in attesa di ulteriori sviluppi che possano chiarire il futuro della conduttrice che per ora ha scelto di mantenere il silenzio.