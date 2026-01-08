Barbara D’Urso, stop improvviso dalla Rai: bloccato il nuovo programma, svelato il motivo

Ulteriore delusione per la conduttrice Barbara D’Urso: il programma Surprise Surprise pare sia stato cancellato. Ecco il motivo.
Dopo l’addio improvviso a Mediaset, Barbara D’Urso è tornata a far parlare di sé con la sua partecipazione a Ballando con le stelle, il celebre show di Milly Carlucci trasmesso su Rai 1. La conduttrice sembrava pronta a un nuovo ritorno, sempre in Rai, con Surprise Surprise, remake del programma Caramba che sorpresa!, ma stando a un’indiscrezione recente, il progetto sarebbe stato cancellato.
Surprise Surpise: il motivo della presunta cancellazione
Il ritorno di Barbara D’Urso con il programma Surprise Surprise sembrerebbe essere stato sospeso. A riportarlo è Giuseppe Candela su Dagospia, secondo cui la scelta sarebbe legata principalmente a questioni economiche: “Colpa dei tagli e dei problemi di budget”, ha precisato il giornalista.
Candela ha inoltre ipotizzato che dietro la scelta possa esserci anche un “patto di non belligeranza” rinnovato con Mediaset, e ha aggiunto che “il nome di Carmelita era stato accostato anche a Sanremo 2026 ma la notizia non trova conferme”. Sempre da Ballando con le Stelle, pare invece che Carlo Conti possa coinvolgere Andrea Delogu, vincitrice dello show.
Il ritorno di Barbara D’Urso per ora sospeso
Come riportato da Biccy, lo scorso dicembre Davide Maggio ospite a TvTalk, si era espresso riguardo il programma dichiarando: “Credo che dopo la partecipazione a Ballando con le Stelle, Barbara d’Urso possa condurre una prima serata in Rai e il programma potrebbe essere proprio Carramba. Ovvero Surprise Surprise”.
Anche AdnKronos aveva confermato in precedenza questa informazione: “Nel 2026 arriverà un nuovo emotainment dedicato a grandi storie di altruismo e coraggio, con persone comuni come protagoniste”.
Al momento, quindi, il ritorno stabile di Barbara D’Urso in Rai sembra essere fermo, e si rimane in attesa di ulteriori sviluppi che possano chiarire il futuro della conduttrice che per ora ha scelto di mantenere il silenzio.