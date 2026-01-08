Martina Colombari sui social: “Tre risonanze e un’ecografia”. Cosa è successo

Dopo Ballando con le Stelle, Martina Colombari svela sui social le conseguenze fisiche della partecipazione allo show.

Dopo la commozione e il tatuaggio-dedica per Ballando con le Stelle, Martina Colombari torna al centro dell’attenzione. L’ex concorrente del celebre show di Rai 1 ha condiviso sui social il prezzo fisico pagato per la sua partecipazione al programma, raccontando sui social di una serie di controlli medici a cui si è dovuta sottoporre…

La trasformazione per il film ‘Buen Camino’

Oltre l’esperienza a Ballando con le Stelle, Martina Colombari è apparsa anche sul grande schermo con un ruolo del tutto inaspettato nel nuovo film di Checco Zalone, Buen Camino. La sua presenza nella pellicola ha stupito molti, sia per l’interpretazione sia per la trasformazione estetica richiesta dal personaggio.

Nel film interpreta Linda, l’ex moglie del protagonista. Per questo ruolo, l’attrice ha accettato di mettere da parte la sua immagine elegante e curata, apparendo con capelli grigi e un aspetto volutamente più segnato. Il lavoro su trucco e costumi è stato pensato per darle un aspetto più vissuto, lontano dallo stereotipo della bellezza impeccabile.

“Tre risonanze magnetiche e un’ecografia”: cosa è successo a Martina Colombari

Martina Colombari è stata tra le protagoniste più apprezzate dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle. Pur senza portare a casa la vittoria, ha saputo conquistare il pubblico con la sua storia personale e la sincerità con cui si è raccontata sul palco, parlando del figlio, delle difficoltà vissute e superate insieme, e del legame con il marito Billy Costacurta.

Il percorso all’interno dello show si è però rivelato impegnativo anche sul piano fisico. A testimoniarlo è stata la stessa Colombari in una storia pubblicata su Instagram, in cui ha dichiarato: “Tre risonanze magnetiche e un’ecografia“. Infine, ha poi specificato: “Post Ballando con le stelle, ma ne è valsa la pena“.