Tragedia nel mondo dello spettacolo: l’addio di Iva Zanicchi

Addio a Raffaella Bragazzi, storica voce di “Ok, il prezzo è giusto!”. Il commosso saluto di Iva Zanicchi sui social.

Dopo il lutto in casa Mediaset per la scomparsa di un suo storico inviato del TG5, un altro doloroso addio scuote il mondo dello spettacolo italiano. Si è spenta Raffaella Bragazzi, voce inconfondibile di “Ok, il prezzo è giusto!“, programma che ha segnato un’epoca nella televisione italiana. A darne notizia è stata Iva Zanicchi, che con parole commosse ha ricordato colei che, per sedici anni, è stata un punto di riferimento per il pubblico.

Per chi ha seguito “Ok, il prezzo è giusto!” nei suoi anni d’oro, il nome di Raffaella Bragazzi evoca immediatamente quella voce “sensuale e professionale” che, da dietro le quinte, illustrava con precisione i premi e correggeva con garbo eventuali errori.

Una figura discreta ma essenziale, che lavorava all’interno di un “gabbiotto” con un grande oblò, nascosto tra il pubblico dello Studio 14 a Cologno Monzese. Questo particolare fu raccontato anche da TV Sorrisi e Canzoni in un articolo del 1984.

Nata a La Spezia nel 1959, era figlia del giornalista sportivo Piero Bragazzi. Prima di approdare alla televisione, aveva già maturato esperienza in ambito radiofonico e televisivo, collaborando con Radio Monte Carlo e Tele Monte Carlo. Aveva anche vinto il titolo di Miss Teenager Cinema nel 1979. Nonostante il grande successo come speaker, il suo sogno era quello di diventare un’attrice di teatro.

L’annuncio di Iva Zanicchi

Iva Zanicchi, che ha condotto “Ok, il prezzo è giusto!” per 13 anni, ha annunciato la scomparsa di Raffaella Bragazzi con un messaggio breve ma sentito: “Ho appreso con dolore della scomparsa di Raffaella, la voce storica di Ok, il prezzo é giusto. Un ricordo affettuoso e una preghiera per lei. Ciao Raffaella“.

Tra le due, il rapporto andava ben oltre il semplice lavoro. Nel suo libro di memorie Un sapore nel cuore (2013), la Bragazzi raccontava il primo incontro con la cantante, quando si presentò nel suo camerino come la nuova voce fuori campo. La conduttrice le rispose con la consueta schiettezza emiliana: “Bragazzi? Mo sarai mica parente di quel brav’uomo che mi ha fatto gli scarponcini quando ero piccola?“.