Arisa irriconoscibile: svelato il nuovo look prima di Sanremo 2026

La cantante Arisa ha sorpreso tutti rivoluzionando il suo stile prima del Festival di Sanremo: l’addio ai capelli corti per una nuova chioma.

Arisa torna a far parlare di sé. Dopo aver raccontato la sua esperienza sentimentale con l’uso delle app di incontri, la cantante, Big in gara al Festival di Sanremo 2026, è di nuovo al centro dell’attenzione, questa volta per il suo sorprendente cambio di look, diverso da quello abituale e che ha stupito il pubblico.

Arisa: la preparazione in vista di Sanremo

Come riportato da Fanpage, la cantante ha condiviso con i suoi fan nella giornata di ieri, mercoledì 7 gennaio, di essersi affidata ad uno smile designer con l’intento di perfezionare il suo sorriso. Il nome del dottore, specializzato in odontoiatria estetica, è Emanuele Puzzilli, immortalato insieme ad Arisa in una storia che la cantante aveva condiviso, con la scritta “Chek pre-Sanremo“, suggerendo come si stia preparando al meglio per la nuova edizione del Festival.

Arisa – www.donnaglamour.it

La nuova trasformazione di Arisa

Nelle scorse settimane la cantautrice ha trasformato i suoi capelli. Negli ultimi anni, infatti, ha sempre portato il suo celebre taglio corto, presente anche durante le puntate di The Voice Senior, in cui Arisa ha partecipato come coach.

Per questa edizione del Festival, sembra però che la cantante abbia voluto rivoluzionarsi optando per una chioma lunga con un dettaglio che non è passato inosservato: l’effetto bagnato, noto come wet hair.

Arisa infatti sfoggia capelli sciolti con la riga centrale, insieme ad onde morbide e naturali, in cui si nota una leggera applicazione di gel che porta ad ottenere quell’effetto bagnato.

Pare che la cantante sia dovuto ricorrere ad extension specifiche per via della tricotillomania. Lei stessa su Instagram aveva dichiarato di soffrire di questo disturbo ossessivo-compulsivo che porta le persone a strapparsi i capelli, spesso senza rendersene conto.