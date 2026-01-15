“Ho perso 20 kg”: Rossella Erra svela la sua dieta seguita anche a Natale

La celebre opinionista Rai Rossella Erra è tornata sulla scena rivelando come abbia perso 20 kg. Ecco cosa ha detto a “La Volta Buona”.

Spesso bersaglio di attacchi feroci sui social, Rossella Erra è un’opinionista che si è fatta notare in Rai, venendo più volte definita “la voce del popolo” in programmi come Ballando con le stelle. Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, ha raccontato la sua trasformazione fisica dopo aver perso 20 kg. Ecco come ci è riuscita.

La nuova Rossella Erra

Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, Rossella Erra ha parlato degli ultimi traguardi personali raggiunti nel tempo. La donna, la scorsa primavera, aveva dichiarato: “Ho perso 17,2 kg, qualcuno mi dice ‘ma dove?’. Eh no, io ho perso due taglie, io lo so, sono grossa, ancora c’è da fare tanto, ma io non mollo e vado avanti“.

Sicuramente raggiungere questo obiettivo non è stato semplice, in quanto la donna ha dovuto compiere diverse rinunce anche nel periodo delle feste natalizie, quello durante il quale solitamente si mettono su chili a seguito dei pranzi e delle cene familiari. Questo però non è stato il suo caso in quanto ha saputo rinunciare ad ogni tipo di tentazione.

La dieta a Natale e i complimenti di Caterina Balivo

Nella puntata del 14 gennaio 2026, Caterina Balivo si è complimentata tantissimo con Rossella Erra, facendole notare come non solo non sia ingrassata, ma come sia riuscita persino a dimagrire durante il periodo delle feste di Natale.

A tal proposito l’opinionista di “Ballando con le stelle” ha rivelato la sua dieta miracolosa, ovvero pollo e verdure per la maggior parte del tempo. “Per me è stata una conquista quella di attenermi alla dieta anche per le feste. Così ho deciso di mangiare normale solo il 24 sera, perché era una cena a base di pesce. Poi ho deciso di sacrificarmi e il 25 ho mangiato solo pollo con melanzane arrostite. Sono stata a tavola con tutti, ma ho mangiato solo quello. Ho odorato tutto, ma adesso con l’odore diciamo che mi sazio. Io non voglio buttare nella spazzatura i sacrifici fatti negli ultimi mesi perché una questione anche di salute”.

Non è di certo facile rinunciare a tutte le bontà che questo periodo dell’anno ci offre, ma Rossella ha detto di no persino ai dolci, dichiarando come il suo sia comunque stato un Natale molto sereno. Questo anche se non ha avuto nessuna gioia a livello di cibo.