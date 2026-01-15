Dopo la sentenza sul Pandoro Gate, Chiara Ferragni si confessa al Corriere della Sera: due anni di crisi, tra la vicenda giudiziaria e la separazione da Fedez.

Le lacrime dopo la sentenza per il Pandoro gate, ora Chiara Ferragni torna a parlare al Corriere della Sera. L’imprenditrice digitale racconta due anni di grandi difficoltà, segnati da un danno d’immagine profondo e da sconvolgimenti nella sfera privata. Dalla vicenda giudiziaria che l’ha travolta al divorzio con Fedez, l’imprenditrice digitale si mostra più consapevole e pronta a ripartire…

“Sono stata molto ingenua”: il Pandoro Gate secondo Chiara Ferragni

Nell’intervista al Corriere della Sera, Chiara Ferragni ripercorre la vicenda del Pandoro Gate con una punta di amarezza, ma anche con la determinazione di chi si è assunta le proprie responsabilità. “Sono stati due anni in cui tutte le cose che potevano andare male sono andate male, ma ho sempre pensato che ci doveva essere per forza un bel finale perché non c’era nessun elemento per parlare di una truffa“, afferma.

All’epoca dei fatti, l’influencer era all’apice della sua carriera: “Erano gli anni in cui ho fatto Sanremo, la serie tv, le maggiori campagne global e progetti benefici molto importanti“.

A detta sua, non c’era alcun interesse economico dietro l’iniziativa: “Perché mai avremmo dovuto fare qualcosa di irregolare nell’operazione del pandoro legata a una piccola operazione benefica dalla quale non avremmo guadagnato un euro in più?“.

La Ferragni riconosce di aver sottovalutato i possibili rischi: “Il problema è stato non capire che anche una questione del genere potesse avere dei rischi se non gestita bene, mentre io vedevo solo come una cosa positiva il dare un macchinario ad un ospedale“. E aggiunge: “Sì, sono stata molto ingenua. Mi sono comunque presa tutte le responsabilità“.

Il commento sul divorzio con Fedez

Oltre al danno d’immagine, la vicenda ha avuto un impatto devastante anche nella vita privata dell’imprenditrice, culminata con la separazione da Fedez. “C’è stata una separazione pubblica nell’unico mio momento di bisogno, mi sono sentita completamente abbandonata. Ho sofferto tantissimo“, confessa.

Chiara Ferragni rivela di aver fatto un intenso lavoro su sé stessa per affrontare il dolore: “Ho imparato a prendermi cura della mia persona e a credere ogni giorno che la verità sarebbe emersa. Io sono un’eterna positiva, cerco sempre di vedere il bello“.

Ora, guarda avanti con una nuova consapevolezza: “La persona tutta perfezione di prima… non esiste più. Ora sono più consapevole, più attenta e voglio essere più vera. Vorrei che gli altri riuscissero a percepirmi come sono veramente. Ora ricomincio a vivere“.