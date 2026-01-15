Elodie scandalizza in vacanza con l’abito “Kamasutra”: le foto sui social

Elodie in vacanza in Thailandia con Franceska Nuredini: scatti romantici e un abito con stampa ispirata al Kamasutra accendono i social.

Non solo la conferma non ufficiale della fine della sua relazione con Andrea Iannone, l’ultimo post pubblicato da Elodie su Instagram nasconde un altro dettaglio ‘piccante’ pronto a far discutere. La cantante si mostra in vacanza in Thailandia insieme a Franceska Nuredini, la ballerina che secondo molti potrebbe essere la sua nuova fidanzata. Le immagini condivise e un particolare abito hanno subito acceso i social…

Elodie in vacanza con Franceska Nuredini: gli scatti dalla Thailandia

Le foto pubblicate ieri sui social mostrano Elodie abbracciata a Franceska Nuredini in riva al mare, con un tramonto romantico sullo sfondo. In un video si vedono le due chiacchierare, mentre la cantante assaggia degli spiedini di insetti tipici della cucina thailandese, apparentemente con gusto.

I fan non hanno potuto fare a meno di notare la forte complicità tra le due, ritratte sempre insieme in più scatti, suscitando entusiasmo tra chi spera in una nuova coppia.

L’abito con “stampa Kamasutra”: un dettaglio che non passa inosservato

Oltre al legame con Franceska Nuredini , un altro elemento non è sfuggito agli occhi attenti: l’abito indossato da Elodie nelle foto. A prima vista sembra avere una semplice stampa animalier, ma in realtà i disegni presenti richiamano le posizioni sessuali illustrate nel Kamasutra, su sfondo leopardato.

L’abito è firmato Poster Girl, un brand indipendente londinese fondato nel 2017 da Francesca Capper e Natasha Somerville. Il marchio è specializzato in abbigliamento femminile sexy, pensato per esaltare il corpo con tute e abitini aderenti.

Sul sito ufficiale non è disponibile il modello esatto indossato dalla cantante, ma si possono acquistare due versioni lunghe con la stessa stampa: una con scollatura vistosa all’americana e schiena scoperta, al prezzo di 230 euro; l’altra, meno appariscente, con spalline a forma di cuore e spacco posteriore, al costo di 200 euro.