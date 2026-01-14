Giulia De Lellis sorprende Tony Effe con una collana d’oro e diamanti: il significato nascosto

Giulia De Lellis sorprende il rapper Tony Effe con una collana d’oro e diamanti: sei ciondoli dal significato nascosto.

L’amore che lega Giulia De Lellis a Tony Effe è qualcosa di indubbiamente forte, sentimento che è stato coronato ulteriormente dalla nascita della loro prima figlia, Priscilla. Nonostante le voci di corridoio, i due appaiono più uniti che mai e la loro relazione sembra procedere a gonfie vere.

Il regalo di Giulia De Lellis per Tony Effe

Il rapper e l’influencer sono famosi anche a seguito dell’entità dei regali che tendono a scambiarsi di tanto in tanto. Parliamo di orologi lussuosi, anelli, collane e presenti che molti di noi possono solo immaginare. Questa volta Giulia De Lellis si è superata in quanto ha deciso di regalare al compagno Tony Effe una collana di oro e di diamanti davvero ricca di significato.

Poco tempo fa il rapper aveva regalato alla ragazza un bellissimo anello con un grandissimo diamante volto proprio a celebrare l’unione tra i due. Ora invece è stata Giulia a spiazzare il cantante.

Il significato della collana regalata a Tony Effe

Giulia De Lellis ha quindi deciso di regalare una bellissima collana al fidanzato. Parliamo di un monile realizzato in oro e diamanti, il quale presenta sei ciondoli, ognuno dei quali si rifà ad un significato ben preciso e fondamentale per questa coppia.

Uno di questi reca sulla sua superficie la “P” che sta a indicare la figlia della coppia, ovvero Priscilla, mentre un altro vede inciso il nome “Giulia”. Un’altra incisione, invece, reca il numero “777” che richiama il rap e il gruppo musicale che ha visto esordire Tony Effe diversi anni fa, ovvero la Dark Polo Gang.

Sulla collana troviamo poi lo stemma della Roma, la squadra di calcio tifata dal ragazzo e infine una croce che richiama uno dei tatuaggi che il rapper ha sul viso. Non può mancare un piccolo appello alla scaramanzia, motivo per cui Giulia ha deciso di includere nella collana anche il gesto delle corna volte a scacciare il malocchio e le malelingue. Un piccolo regalo dal grande valore non solo economico, ma anche sentimentale.