Giulia De Lellis racconta il suo post parto a due mesi dalla nascita di Priscilla: su Instagram parla di allenamenti e alimentazione.

Non solo Cecilia Rodriguez ha parlato del suo post partum, anche Giulia De Lellis, diventata mamma lo scorso 8 ottobre 2025, ha scelto di condividere con i suoi follower come sta vivendo il ritorno alla quotidianità dopo la nascita della figlia Priscilla, frutto della relazione con il rapper Tony Effe. In alcune storie Instagram pubblicate il 19 dicembre, l’influencer ha raccontato il suo stato fisico e mentale a due mesi dal parto, soffermandosi in particolare sulla ripresa degli allenamenti e l’alimentazione.

Giulia De Lellis, il recupero post parto: torna in palestra

In una serie di storie pubblicate il 19 dicembre 2025, Giulia De Lellis ha raccontato di aver ripreso gli allenamenti: “Sì, due mesi post parto, solo con l’ok del vostro medico è ok riprendere l’allenamento“, ha specificato, sottolineando l’importanza di seguire sempre il parere dei professionisti prima di rimettersi in movimento.

L’influencer ha scelto di dedicarsi al pilates e alla palestra, attività che le stanno permettendo di riavvicinarsi al proprio corpo con gradualità e consapevolezza. Ha poi raccontato di aver utilizzato una fascia post parto durante il primo mese: “Non uso più la fascia post parto ma l’ho usata molto il primo mese“.

“Non ho ripreso alimentazione al 100 percento”

Rispondendo ad altre domande dei follower, Giulia De Lellis ha spiegato che non sta più allattando: “No non allatto più. Sono stata davvero sfigata in quello. Però va be’, per fortuna esistono tante soluzioni valide“.

Per quanto riguarda l’alimentazione, ha dichiarato: “No, ancora non ho ripreso alimentazione al 100 percento ma di base mangio sano di mio, da sempre“. Ha aggiunto una riflessione sull’effetto dell’allattamento sul suo corpo: “Credo che l’allattamento mi abbia aiutata a buttare giù peso (ma non è per tutti così, alcune donne prendono peso, altre lo perdono. È molto personale)“.

Infine, ha voluto mandare un messaggio positivo a tutte le neomamme: “Sto riprendendo piano piano, nel massimo rispetto del mio corpo, che ha fatto un miracolo. No stress“.