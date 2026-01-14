Pandoro Gate, la reazione di Selvaggia Lucarelli dopo la sentenza su Chiara Ferragni

Pandoro Gate, Chiara Ferragni assolta dal Tribunale di Milano: ecco la reazione di Selvaggia Lucarelli sui social.

Dopo la sentenza del Tribunale di Milano sul Pandoro Gate, che ha visto Chiara Ferragni assolta dall’accusa di truffa aggravata, torna a parlare Selvaggia Lucarelli. È stata proprio la giornalista, con una lunga inchiesta pubblicata sul quotidiano Domani alla fine del 2022, a far emergere per prima le incongruenze della campagna promozionale legata al pandoro Balocco griffato Ferragni. Ora, di fronte al proscioglimento deciso dal tribunale, ecco la reazione della giornalista condivisa sui social.

Chiara Ferragni assolta nel caso Pandoro gate: la reazione di Selvaggia Lucarelli

Dopo la sentenza per il caso Pandoro gate, Selvaggia Lucarelli ha inizialmente condiviso nelle sue storie su Instagram un articolo che riportava una dichiarazione dell’influencer Chiara Ferragni fuori dall’aula, la quale ha ringraziato i suoi follower per il sostegno ricevuto. La giornalista ha commentato in modo secco: “Pensa ai followers“.

Successivamente è intervenuta con un’analisi più articolata della sentenza, spiegando: “Per procedere il reato di truffa servivano le querele che inizialmente c’erano. Codacons aveva ritirato le querele grazie a un accordo mediante risarcimento. Dunque, senza quelle querele, era impossibile processare Ferragni per truffa semplice“.

L’opinionista ha poi chiarito anche il motivo per cui è caduta l’accusa di truffa aggravata: “Quella aggravata (che procede anche senza querele) non ha retto perché mancavano le aggravanti“. La conclusione è netta: “Tecnicamente è stata prosciolta, non assolta“.

“Resta invece colpevole di pubblicità ingannevole”

Nel suo commento condiviso sui social, la giornalista Selvaggia Lucarelli ha voluto anche ricordare ciò che resta in piedi del caso Pandoro gate, al di là della decisione del tribunale sull’influencer Chiara Ferragni: “Resta invece colpevole di pubblicità ingannevole, e sul fronte amministrativo ha estinto il suo debito pagando 3 milioni e mezzo tra multe e donazioni“.