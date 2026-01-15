Blanco sorprende tutti: torna a scuola, ecco che cosa studierà

Un nuovo percorso volto alla crescita personale quello intrapreso dal cantautore Blanco, il quale ha deciso di ritornare sui banchi di scuola per riprendere gli studi interrotti in precedenza.

Grande consapevolezza quella che sta maturando in Blanco nell’ultimo periodo. Il giovane cantautore catapultato nel mondo del successo e da poco reduce di problemi di salute ha infatti deciso di ritornare sui banchi di scuola.

Blanco – www.donnaglamour.it

Il grande successo di Blanco

Blanco, nome d’arte Riccardo Fabbriconi, è un giovane ragazzo che ha saputo distinguersi nel panorama musicale italiano non solo per il suo talento nelle canzoni, ma anche per la sua grande capacità di scrittura.

Questo gli ha permesso di trovare un grande consenso da parte dei fans, riuscendo a promuovere delle hit che sono diventate veri e propri tormentoni. L’artista ha perfino vinto il “Festival di Sanremo” nel 2022, quando è comparso sul palco dell’Ariston in compagnia di Mahmood, portando in scena la canzone “Brividi”. Blanco però eccelle anche nella scrittura dei testi, arrivando a proporre brani di grande successo per artisti come Giorgia, per la quale ha scritto “La cura per me”.

Il cantante ritorna a scuola: la decisione

Più volte Blanco ha fatto parlare dei suoi comportamenti a dir poco particolari, come quando sul palco dell’Ariston ha deciso di distruggere e lanciare per aria rose e vasi portati in scena per allestire la scenografia.

Sicuramente è stato più volte in preda agli eccessi, ma questa volta ha deciso di prendere una decisione che gli fa onore e che fa capire a tutti come nel tempo abbia raggiunto una certa maturità. Prima di diventare famoso, infatti, frequentava il liceo delle scienze umane, scuola che aveva interrotto per dedicarsi alla sua carriera musicale.

Il cantante ha quindi deciso di riprendere il suo percorso da dove si era interrotto. “Ho capito che è fondamentale crescere, arricchirsi, il mondo non gira solo intorno al successo: devi perdere il centro e poi ritrovarlo. So che esisto e voglio essere la versione migliore di me, devo studiare, capire non standardizzarmi”. Una scelta consapevole che sicuramente gli permetterà di raggiungere un nuovo traguardo e che gli conferirà l’ennesimo successo..