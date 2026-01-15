Fedez a St. Moritz con Giulia Honegger e i figli: un gesto sospetto durante le vacanze accende le voci su una possibile nuova paternità.

Mentre Chiara Ferragni lancia un’accusa diretta al suo ex marito dopo la sentenza sul caso del Pandoro-gate, Fedez è stato fotografato dal settimanale Oggi durante le vacanze di Capodanno a St. Moritz, dove ha trascorso alcuni giorni con i figli Leone e Vittoria e la nuova compagna Giulia Honegger. Un viaggio all’insegna della neve e della tranquillità, che però ha alimentato sospetti su una possibile nuova paternità per il rapper.

Fedez, il Capodanno sulla neve con i figli e Giulia Honegger

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, Fedez e Giulia Honegger hanno scelto l’hotel Piz di St. Moritz per il loro soggiorno, alloggiando in un attico con tre camere e tre bagni. Le giornate della famiglia erano scandite dai ritmi dei piccoli: al mattino, Leone e Vittoria venivano accompagnati alla scuola di sci dalla baby sitter e, all’ora di pranzo, ad aspettarli c’erano papà e la sua nuova compagna.

Il pomeriggio proseguiva tra pattinate sul ghiaccio e passeggiate, sempre tutti e quattro insieme. Il settimanale ha sottolineato il buon rapporto tra la Honeggere i bambini, in particolare con la piccola Vittoria.

La 29enne è descritta da Oggi come “una ragazza semplice, determinata e per bene“. Diplomata al liceo San Carlo, oggi è impegnata nel brand di moda Ayme, creato con l’amica Lucrezia Savoldi Bellavitis.

Il gesto accende il sospetto di una gravidanza con Giulia Honegger

Tuttavia, durante la vacanza, un particolare ha attirato l’attenzione. Fedez è stato visto “vestito come un guerrigliero con il passamontagna nero“, mentre Giulia Honegger si stringeva in vita una coperta.

Un gesto interpretato da molti come un segnale di una possibile gravidanza. “Tra gli amici si sussurra che sia incinta“, scrive il settimanale, riportando anche un altro dettaglio: la giovane avrebbe poggiato la mano sul ventre in modo affettuoso, alimentando ulteriori sospetti.

Da giorni, nel loro ambiente, circolerebbe la voce che: “Giulia sarebbe in dolce attesa“. Tuttavia, la diretta interessata ha voluto chiarire subito la situazione, smentendo categoricamente le voci: “Non è vero“, ha dichiarato a Oggi. Lo staff del rapper ha confermato la smentita, mentre il rapper ha risposto alle insinuazioni con tono ironico: “Guarda che non è un’intervista eh!”.