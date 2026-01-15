Alessandra Drusian dei Jalisse è finita in ospedale a seguito di un intervento. La donna ha inoltre deciso di ritagliarsi del tempo per curare la sua salute.

Da tempo i Jalisse vivono un periodo molto intenso a seguito dei continui rifiuti da parte del Festival di Sanremo. Negli ultimi mesi, però, Alessandra Drusian ha vissuto degli attimi ancora più intensi a seguito di problemi che hanno intaccato la sua salute.

Jalisse

Alessandra Drusian e i problemi di salute

Alessandra Drusian, da sempre membro dei Jalisse, ha deciso di ritagliarsi una pausa dal mondo del lavoro per dedicare del tempo alla cura della sua salute. Nell’ ultimo periodo, infatti, diversi problemi fisici l’hanno colpita e purtroppo era arrivato il momento di prendere in mano la situazione.

Proprio per questa ragione la donna ha pubblicato diverse foto che la vedono in ospedale, dove qualche giorno fa, più precisamente l’8 gennaio, si è sottoposta ad un intervento di protesi all’anca.

L’operazione e l’anca bionica

La cantante di “Fiumi di parole” ha parlato di come questo dolore la colpisse da tempo e di come dopo anni di fisioterapia e interventi secondari, ha capito che solamente un’operazione chirurgica avrebbe potuto darle sollievo.

“Ho tenuto duro per 5 anni pensando di poter risolvere con fisioterapia, infiltrazioni e antidolorifici, ma alla fine non c’erano altre soluzioni. Ora ho un’anca bionica”. Si è quindi parlato di un intervento programmato che comunque non ha reso meno drammatico il ricovero.

Per fortuna tutta l’equipe medica di Villa Betania guidata dal dottor Baldini Andrea è riuscita a prendersi cura della cantante nel miglior modo possibile ed è per questo che lei stessa si è sentita coccolata e protetta: “Ringrazio il Dott. Baldini Andrea e tutta l’equipe della Casa di cura Villa Betania e l’anestesista che porta il nome del mio caro papà Eugenio“. Ora dovrà iniziare la riabilitazione per tornare a camminare come prima.